Vacanța la cort a redevenit, în România, un mic fenomen. Oamenii fug de hoteluri și descoperă, din nou, plăcerea de a dormi în aer liber. Mulți consider că o astfel de vacanță îi ajută să simtă mai bine natura și renunță la aerul condiționat de dragul sunetului pădurii. Cei care consideră că o astfel de vacanță este sinonimă cu lipsa confortului se înșală amarnic. De câțiva ani, campingurile s-au modernizat și zonele de campare s-au extins. Mai mult, prețurile rămân printre cele mai prietenoase din piața turistică.

Vacanța la cort cu tarife care nu sperie pe nimeni

Campingurile din România oferă nopți sub cerul liber la tarife care nu sperie pe nimeni. Plus că nici echipamentul de bază nu omoară bugetul.

Vacanța la cort devine, astfel, nu doar cea mai ieftină variantă de concediu, ci și cea mai logică în contextul economic actual. Fără hoteluri scumpe, fără taxe ascunse, fără presiunea luxului. Doar natură, liniște și libertate la preț redus.

Pentru mulți, cortul nu mai e o aventură, ci o soluție inteligentă: o vacanță completă, accesibilă și perfect adaptată vremurilor în care fiecare leu contează.

O experiență care te aruncă în natură

Tot mai mulți români aleg cortul pentru că oferă exact ce lipsește în vacanțele clasice: liniște, spațiu, libertate. Fără recepții, fără reguli rigide, fără check‑in la ora fixă. Doar tu, natura și o noapte care se simte altfel. Campinguri se găsesc acum destul de des. Atât în zone montane, cât și pe litoral.

Cât costă, de fapt, o vacanță la cort în România?

Prețurile sunt surprinzător de accesibile, mai ales comparativ cu sejururile clasice. Un loc de cort într-un camping amenajat costă, în general, între 30 și 60 de lei pe noapte, cu acces la dușuri, toalete și uneori chiar bucătării comune.

Dacă ai nevoie de curent electric, tariful urcă ușor, dar rămâne în zona 15–25 lei. Parcarea este, de regulă, între 10 și 20 de lei. În multe campinguri, zonele de relaxare – foișoare, grătare, spații comune – sunt incluse în preț.

Pentru cei care pornesc de la zero, echipamentul de bază nu afectează bugetul: un cort decent pentru două persoane costă 200–400 lei, iar salteaua și sacul de dormit încă 150–300 lei. Cu puțină organizare, o vacanță de câteva zile poate rămâne sub 500 de lei, fără compromisuri majore.

Unde merg românii cu cortul?

Valea Cerbului rămâne magnetul clasic al celor care vor munte fără taxe și fără reguli stricte. Atmosfera e de tabără continuă, iar peisajul – spectaculos.

La mare, Vama Veche, Corbu sau 2 Mai sunt localitățile în care turiștii pot merge cu cortul în campinguri organizate sau improvizate în sânul naturii. Și la mare există campinguri cu dușuri curate, bar, zone de relaxare și un aer de festival permanent.

Pentru liniște absolută, Vidraru și zonele din jurul lacului sunt perfecte. Doritorii găsesc aici un cer plin de stele, nepoluat luminos, și o natură care nu se grăbește niciodată. Totuși, zona nu e pentru persoanele mai sensibile sau pentru familiile care au copii mici, fiindcă seara e destul de răcoare. Cei care vor izolare totală au ca variantă Gura Portiței, considerată una dintre cele mai spectaculoase destinații de camping din țară.

Ce trebuie să știi înainte să pleci

Vacanța la cort nu e complicată. Totuși, la fel ca și alte vacanțe, și aceasta cere puțină pregătire. Un cort rezistent la ploaie, o lanternă bună, apă suficientă (dacă vei campa într-o zonă sălbatică). De asemenea, o trusă medicală și un încărcător portabil sunt esențiale. Tehnologia modernă se simte și la cort. Acum poți cumpăra tot ce ai nevoie ca să nu simți lipsa confortului. Un alt aspect important este prognoza meteo care trebuie verificată înainte de vacanță. Nimeni nu-și dorește să fie luat pe sus de viituri ori vânt sau să stea blocat în cort din cauza ploilor. Alte aspecte importante? Nu aprinde focul unde nu e permis, nu lăsa urme, nu deranja fauna cu muzică tare sau orice alte lucruri.

Vacanța la cort e clar că nu e pentru oricine. Dar dacă ai pornit pe acest drum, vei descoperi avantajele sale. Este una dintre puținele experiențe care te reconectează cu tine. Este ieftină, autentică și plină de momente care nu se repetă.

România are locuri în care natura încă domină, iar tu poți fi parte din ea.