FOTO Plante de interior care răcoresc locuința. Cum trebuie așezate și îngrijite

Multe plante de interior pot să răcorească aerul din locuință datorită proceselor naturale de transpirație și umidificare. Altele sunt căutate pentru virtuțile lor aducătoare de noroc și energie pozitivă. Sunt însă importante câteva lucruri de știut pentru ca ele să fie pe deplin eficiente.

Au preferințe diferite în ceea ce privește lumina și cantitatea de apă, de exemplu. Iar altele trebuie așezate, de pildă, într-un loc anume, nu la întâmplare, pentru ca efectul lor să fie amplificat la maximum.

Trebuie știut și că, în timp ce unele sunt foarte rezistente și ușor de întreținut, altele necesită ceva mai multă atenție și pricepere.

Deși le căutăm pentru frumusețea lor, multe dintre ele sunt lăudate și pentru alte beneficii, cum ar fi, de exemplu, plusul de energie pe care l-ar aduce.

Plante de interior și simbolistica lor. Copacul banilor, planta de jad și bambusul norocos, simbolurile bogăției

Copacul banilor, planta de jad și bambusul norocos sunt câteva dintre plantele care promit atragerea bogăției și norocului. Trebuie însă amplasate strategic, neapărat în partea de sud-est, pentru a atrage bogăția și toate beneficiile.

Planta de jad

Bambusul norocos

Aglaonemele sunt excelente la creșterea nivelului de umiditate, ceea ce ajută la răcirea aerului.

Dacă copacul banilor cu trunchi împletit și cinci lobi simbolizează bogăție financiară, Planta de jad cu frunze rotunde „monedă” indică prosperitate. Iar bambusul norocos are, în funcție de numărul de tulpini, efecte diferite asupra sănătății, fericirii și bogăției.

Conform principiilor Feng Shui, bambusul norocos este, de exemplu, ideal în zonele est și sud-est, pentru fluxul de energie pozitivă.

Nu trebuie uitat însă faptul că Planta de jad, dar și Aloe Vera, de exemplu, nu trebuie udate prea des.

Palmierul Areca, Feriga Boston și Planta de cauciuc, plante de interior care aduc aer curat și răcoare naturală

Confortul casnic nu poate fi imaginat fără un aer respirabil, iar Palmierul Areca, Feriga Boston și Planta de cauciuc contribuie în acest sens prin răcirea naturală și umidificarea aerului. Aglaonemele sunt excelente la creșterea nivelului de umiditate, ceea ce ajută la răcirea aerului

Palmierul Areca

Palmierul Areca trebuie plasat însă astfel încât să primească lumină, dar nu în mod direct.

Plantele precum Palmierul Areca și Feriga Boston ne răcoresc prin eliberare de umiditate, atât de necesară în zilele călduroase.

De reținut, Crinul păcii și Feriga Boston necesită sol umed și umiditate crescută.

Crassula ovata și Crinul păcii, preferințe diferite de îngrijire

Alegerea plantelor nu poate fi realizată însă doar în funcție de beneficiul pe care îl avem în atenție, ci și de preferințele de îngrijire.

De exemplu, Crassula ovata are nevoie de udări rare și lumină puternică, în timp ce Crinul păcii preferă solul constant umed și lumină slabă.

Orhideele și Planta șarpe — semnificații spirituale

Orhidee

Plantele folosite în amenajarea locuinței au însă și valențe dincolo de beneficiile enumerate, vorbim de semnificațiile lor spirituale și culturale.

Orhideele simbolizează dragostea și frumusețea, în timp ce Planta șarpe este legată de sănătate și prosperitate.

Așa se explică, de pildă, popularitatea de care se bucură dincolo de valoarea decorativă.

Planta șarpe și Pothos auriu, adaptabilitate la lumină

Pothos auriu

Planta șarpe

Plantele pot fi integrate în casele noastre în orice spațiu, pentru că sunt adaptabile, astfel că, în timp ce unele preferă zonele luminoase, altele rezistă bine mai degrabă în colțuri umbrite. Ele pot fi astfel integrate ținând cont de aceste caracteristici.

Planta șarpe și Pothos auriu pot crește bine, de exemplu, în lumină slabă, chiar dacă locuința este insuficient iluminată.

Umbrirea Plantei șarpe în colțurile mai puțin iluminate permite întreținerea la costuri reduse.

Aloe Vera, Planta șarpe și Planta păianjen, cadouri ideale

Aloe Vera

Plantele ușor de întreținut pot fi accesibile oricui, inclusiv persoanelor cu un program încărcat sau fără experiență în grădinărit.

Aloe Vera, Planta șarpe și Planta păianjen sunt, de pildă, rezistente și nepretențioase, ceea ce le poate face să fie cadouri ideale sau plante-școală pentru cei care fac primii pași în acest domeniu.

Planta păianjen

Iar Planta păianjen, Aloe Vera sau Planta șarpe nu îți complică viața, pentru că ele asigură purificarea aerului, atrag norocul fără să necesite un program riguros de întreținere.

Ficus

Dar alegerea potrivită înseamnă că nu trebuie să ignorăm diferențele acestor plante în ceea ce privește nevoile de lumină și apă.

Și să nu uităm, locul unde sunt amplasate influențează starea casei. Astfel, prin poziționarea corectă, acestea vor crește vibrația întregului spațiu.

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