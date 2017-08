Halep a aflat când joacă cu Șarapova: "Cum e iar posibil?"

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, va juca marţi, nu înainte de ora 02.00, cu rusoaica Maria Şarapova, locul 147 WTA, beneficiară a unui wild card, în primul tur al US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Meciul va deschide sesiunea de seară pe Arthur Ashe Stadium, arena principală de la Flushing Meadows. Românca nu a învins-o niciodată pe Şarapova în cele şase partide jucate până acum. Ultima oară, cele două s-au întâlnit la Turneul Campioanelor în 2015, când rusoaica a câştigat cu 6-4, 6-4.

Simona Halep a aflat pe teren, la antrenament, că va evolua împotriva rusoaicei în turul I al US Open.

"Eram pe teren şi mă antrenam. Am primit un mesaj şi reacţia mea a fost normală, pentru că anul acesta am avut parte de trageri la sorţi grele, aproape de fiecare dată. Bine, a fost ceva de genul Cum e iar posibil? E doar turul I al unui Grand Slam. Apoi mi-am făcut normal antrenamentul, nu am avut emoţii. Despre wild card-ul ei, pot să spun că e decizia organizatorilor, pot face orice vor, nu sunt în măsură să vorbesc de asta. Ea revine, e suficient de puternică să revină, are multă experienţă, a câştigat multe turnee. Va fi o provocare să joc împotriva ei, în primul tur al unui Grand Slam. M-a bătut de şase ori, poate pot schimba asta. Vom vedea luni. Voi da tot ce am mai bun, voi încerca să câştig. E un meci mare. E dificil pentru că joacă plat, riscant. Nu te lasă să intri în teren şi să ai oportunităţi de a puncta. Nu pot analiza mult meciul împotriva ei. Nu ştiu care va fi reacţia publicului, voi vedea luni. Toată lumea a fost corectă cu mine aici, mereu, am avut public frumos. Nu aştept nimic rău, ci o atmosferă frumoasă, ca întotdeauna la US Open. Dacă va fi seara, va fi mai bine", a declarat românca, într-o conferinţă de presă.

Simona Halep crede că este mai bine pregătită acum, din toate punctele de vedere, decât a fost în 2014, când a pierdut finalele la Madrid şi Roland Garros, în faţa Mariei Şarapova.

"Sunt diferită faţă de 2014, din toate punctele de vedere, psihic şi ca joc. Sunt mai puternică, mai experimentată, am avut de-a face cu multe situaţii în aceşti trei ani, mă simt mai bine şi pregătită să o înfrunt din nou. Sper să schimb ceva, poate pot să o înving. Nu mă gândesc ce a făcut Maria, ce face sau în ce situaţie este, mă gândesc la mine, vreau să merg pe teren şi să joc cel mai bun tenis, Nu o să fie uşor, dar e nouă provocare şi o nouă încercare de a câştiga împotriva ei. Mi-am schimbat mentalitatea, nu mă gândesc cu cine o să joc, vreau să dau tot ce e mai bun în acea zi. Nu vreau să pun presiune pe mine că joc împotriva Mariei Şarapova. E o jucătoare normală, revine, a jucat bine în trecut şi e încă o jucătoare bună. Vreau să mă gândesc la mine şi să mă concentrez asupra mea", a mai afirmat jucătoarea noastră.

Jucătoarea rusă a revenit pe teren în aprilie, după suspendarea primită pentru că a folosit meldonium.