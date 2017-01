Ministrul care poate asigura managementul oricărui compartiment cu excepția celui economic

Toma Petcu, propunerea ALDE pentru Ministerul Energiei, susţine că este un bun comunicator, este loial, fidel şi are o fire sociabilă şi plăcută. Printre competenţele şi aptitudinele sale organizatorice, trecute de el însuşi în CV, se pot citi: “Bun coordonator, calitate dobîndită prin funcţiile deţinute şi bun orgnizator, calitate dobîndită prin anumite funcţii administrative si politice deţinute (secretar general, vicepreşedinte, etc.) Pot asigura managementul oricarui compartiment din cadrul unei compani cu excepţia celui economic”. La capitolul competenţe şi aptitudini tehnice, Petcu a scris: “Pot asigura un bun management, sunt un bun profesionist, pot asigura relaţii bune cu parteneri externi şi interni şi deasemenea cu autorităţile locale. Realizare de devize de lucrări, urmărirea stadiilor de execuţie, dirigenţie de şantier, realizare de proiecte şi citirea pieselor desenate, etc., calităţi dobândite prin pregătirea profesională şi experienţa în activitate”. Viitorul ministru utilizează foarte bine Word şi Excel şi bine Autocad, Acrobat Reader. La alte competenţe şi aptitudini a trecut: “Pregătire militară şi de autoapărare, dobândite în cadrul Şcoli Superioare a Jandarmeriei Române de la unitate Roşu”.

Toma Petcu este inginer constructor. Până în luna mai a fost președinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

CV-ul lui Toma Petcu