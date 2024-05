(VIDEO) Arde o fabrică de armament din Berlin

Alertă maximă la Berlin. O fabrică germană aparţinând companiei Diehl Metal, care produce sistemul de apărare antiaeriană IRIS-T SLM pe care Berlinul îl furnizează armatei ucrainene, a fost cuprinsă vineri de un mare incendiu.

Cauza deflagraţiei nu este deocamdată cunoscută.

A fost emisa o alertă de nor de fum toxic potenţial periculos, populaţia fiind îndemnată să rămână în casă şi să închidă ferestrele.

‼️ A defense-industrial company factory is on fire in Berlin

According to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2024