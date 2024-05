Vloggerul Selly și NATO – baba și mitraliera

Hodoronc-tronc. Vloggerul Selly le va vorbi tinerilor la un eveniment NATO, organizat pentru tineri la Miami, pe 13 mai

NATO Youth Summit este o inițiativă prin care Organizația Nord Atlantică vrea să comunice valorile sale tinerilor și care anul trecut a avut loc la Bruxelles. transmite Antena 3 CNN.

„Nu exista nicio legătură cu Geoană sau staff-ul sau. Nu am fost eu sunat de la NATO, am fost invitat oficial de cei care reprezintă acest eveniment și nu au legătură cu Geoană. Nu fac campanie pentru nimeni”, a spus Selly la Realitatea PLUS.

Alături de el va participa și Kurt Campbell, adjunctul secretarului de stat al SUA, invitați din Ucraina, dar și din alte state membre NATO.

Realizatorul Radu Tudor a spus că Selly este persoana potrivită pentru rolul de a vorbi tinerei generații, despre NATO.

„Vrei să te adresezi tinerei generații? Noi suntem depășiți. Subiectul NATO va fi înțeles de tânăra generație prin oameni ca Selly. L-am cunoscut. Este un om foarte stăpân pe el. Nu are derapaje, nu are elemente care să te îngrijoreze”, a spus Radu Tudor.

De-a lungul timpului, vloggerul Selly a fost implicat in mai multe controverse.

In martie, de pilda, Șelly, în vârstă de 23 de ani, a rămas fără permis de conducere timp de patru luni, după ce sâmbătă a fost prins de polițiști conducând cu 236 de km/h pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti. Tânărul a primit și o amendă în valoare de 3.330 de lei.

Vloggerul Selly a confirmat sancțiunea.

„Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret! Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, a scris acesta într-un mesaj postat pe o rețea de socializare.