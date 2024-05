Mişcarea pro-Gaza. Poliţia a descins la Sciences Po Paris

Poliţia a descins vineri la Sciences Po Paris (Institutul de studii politice) pentru a-i evacua pe militanţii pro-Gaza care o ocupaseră instituţia cu o zi înainte: renumita instituţie universitară şi campusurile sale rămân epicentrul în Franţa al unei mobilizări studenţeşti în favoarea palestinienilor, care aprinde dezbaterea politică pe această temă, relatează AFP.

Mişcarea de protest este inspirată de situaţia din Statele Unite, unde campusurile a aproximativ patruzeci de universităţi se confruntă cu un val de mobilizare, cu intervenţii în forţă ale poliţiei.

„Fermitatea este şi va rămâne totală. În ceea ce priveşte situaţia din unităţi, unele au putut fi rezolvate prin dialog. Pentru altele s-au făcut rechiziţii de către rectorii universităţilor şi a intervenit imediat poliţia. Aceste măsuri au avut rezultat: 23 de locuri perturbate au fost evacuate ieri”, a transmis vineri guvernul francez.

Potrivit unui student la Sciences Po care s-a adresat presei, „aproximativ cincizeci de studenţi erau încă prezenţi în incinta de pe strada Saint-Guillaume”, în centrul Parisului, în momentul în care forţele de ordine au intrat vineri în instituţie, la o săptămână după o mobilizare marcată de tensiuni la Sciences Po Paris.

Acţiunile desfăşurate de studenţi în sprijinul situaţiei din Gaza au loc în principal în sedii ale Sciences Po din Franţa, dar puţine în cadrul universităţilor.

Poliţia a intervenit luni după-amiaza şi la Universitatea Sorbona din Paris pentru a evacua militanţi mobilizaţi pentru cauza palestiniană, care au instalat corturi în interiorul instituţiei universitare.

