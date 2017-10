Teatrele îşi ridică cortina şi vă invită în lumea magică

„Fraţi”, la Teatrul Național din Timișoara, cu Florin Piersic Jr

Forță și șarm, mască și sinceritate, duioșie și brutalitate – sunt doar câteva dintre ingredientele care fac din spectacolul Frați un moment de neratat. Teatrul Național din Timișoara a oferit publicului două întâlniri excepționale, joi, 28 septembrie și vineri, 29 septembrie, de la ora 19, la Sala 2, cu acest „spectacol magic”, după cum declară Dave Williams, autorul piesei, prezent la premieră.

Frați este o comedie cu accente „noir”, semnată de unul dintre cei mai carismatici și mai iubiți artiști ai momentului: Florin Piersic jr.

Scenă din Fraţi

Fraţi, un spectacol magic la Teatrul din Timişoara

Binecunoscut în România, cu o carieră internațională solidă – cel mai recent demonstrată pe covorul roșu de la Hollywood, odată cu lansarea seriei Comrade detective, al cărei protagonist este – Florin Piersic jr. scrie, traduce, regizează, produce, joacă. Spectacolul Teatrului Național din Timișoara beneficiază din plin de talentul acestui fabulos artist: Florin Piersic jr. interpretează savuros rolul fratelui mai mare în această comedie pe care, de altfel, o regizează și care, în spatele hohotelor de râs, pune sub lupa spectatorilor relațiile dintre membrii aceleiași familii. Și pentru că cine se aseamănă se adună, Florin Piersic jr. aduce în spectacol, alături de el, doi actori extrem de îndrăgiți ai Naționalului timișorean: Matei Chioariu, binecunoscut publicului din musicalurile The Full Monty sau romanticul The Beauty and the Beast, ca și din alte spectacole de mare impact, cum ar fi Hamlet, Anna Karenina, Nopți albe etc., respectiv Călin Stanciu jr., un alt favorit al spectatorilor care îl creditează de aproape 100 de reprezentații în rolul principal din spectacolul M-am hotărât să devin prost, dar și în alte spectacole, cum ar fi Boala familiei M, Piața Roosevelt, Prin vis, și altele. Distribuția este completată de actorul Marko Adžić.

Fotografii: Adrian Pîclișan / TNTm

“Profetul”, un spectacol-concert în premieră, cu Oana Pellea şi Teodora Enache





Profetul, un spectacol-concert inedit

Pentru prima dată în lume, cartea celebrului poet, pictor și filosof de origine libaneză Kahlil Gibran, ”Profetul”, va fi prezentată sub forma unui emoționant spectacol–concert în orașele București, Timișoara și Cluj în această toamnă. Inițiatoarea proiectului este apreciata interpretă de jazz, Teodora Enache.

Punerea în scenă a acestui proiect de suflet al Teodorei Enache se bucură de participarea extraordinară a actriței Oana Pellea. Împreună, cele două artiste vor fi manifestările Profetului prin muzică și cuvânt, iar calitatea spectacolului pare a fi deja asigurată de forța interpretativă a celor două artiste. Regia este semnată de Mihai Țărnă, producător și regizor cu o bogată experiență în teatru și film, șef al Catedrei ”Arta Actorului” la Școala Internațională de Film din Paris.

Spectacolul ”Profetul” ne dezvăluie 9 capitole din cartea lui Kahlil Gibran, pasaje care au inspirat compozițiile Teodorei, teme importante, despre care artista mărturisește că au fost mereu prezente în sufletul și mintea sa și care își găsesc în acest spectacol expresia prin muzică. O muzică cinematică, ce reușește să îmbine perfect intenția lirică a poetului cu viziunea personală a compozitoarei, poezia și muzica. Teodora Enache nu a grăbit și nu a forțat procesul de creație, compunând muzica pentru spectacolul ”Profetul” pe parcursul a 7 ani, reluând-o periodic și rescriind-o cu răbdare, într-o continuă evoluție personală și comunicare cu sine însăși. Situat deasupra oricăror limite geografice, etnice sau religioase, ”Profetul” este un spectacol despre viață, moarte, iubire, despre marile întrebări care ne preocupă neîncetat, dar mai presus de toate este o celebrare a vieții.

Teodora Enache este singura solistă din România inclusă în USA International Visitor Program – un program a cărui misiune este să cultive relații de lungă durată între profesioniști din întreaga lume și omologii lor americani. De-a lungul anilor colaborează cu numeroși muzicieni și susține concerte în întreaga lume, alături de Stanley Jordan, Benny Rietveld, Theodosii Spassov, Les Paul, Curtis Fueller sau Guido Manusardi. În România, principalul său partener de scenă a fost Johnny Răducanu.

Oana Pellea este o figură iconică a teatrului și filmului românesc, deținătoare a numeroase premii pentru activitatea sa artistică impresionantă, cu o filmografie ce numără peste 20 de producții (‘’Children of Men’’, regia Alfonso Cuarón, nominalizat la trei categorii de Premiu Oscar, unde îi are ca parteneri pe Clive Owen și Julianne Moore, ”I Really Hate My Job”, ”Fire And Ice”, ”Bibliotheque Pascal”, ”Stare de Fapt”, ”Faleze de nisip” etc). Actrița joaca în limbile română, franceză, engleză și italiană, participă la turnee de teatru în străinătate și reprezintă România în jurii internaționale la festivaluri de teatru și de film.

Alături de cele două artiste, pe scenă se vor afla cunoscuți instrumentiști străini și români.

În ”Profetul” muzica se susține prin cuvânt și cuvântul prin muzică, iar forța mesajului e amplificată de această fuziune. Un spectacol despre viață și natura umană, de care publicul are nevoie, ”Profetul” oferă o întâlnire emoționantă între artiști și spectatori și bucuria unei călătorii interioare cu adevărat memorabile.

Spectacolul “Profetul’’ va avea două reprezentații la Teatrul Odeon, pe 30 septembrie şi 1 octombrie, de la ora 20.00.

Teatrul Metropolis

“O scrisoare pierdută”

O scrisoare pierdută, în regia lui Victor Ioan Frunză

Marți, 3 octombrie, la ora 19:00, sunteţi invitaţi la spectacolul cu piesa lui I.L.Caragiale, pusă în scenă de regizorul Victor Ioan Frunză.

Vorbind despre O scrisoare pierdută, artistul a explicat ce a urmărit prin această montare din anul 2016: „În această comedie politică, eu am căutat să văd partea omenească, pentru că până la urmă personajele au o biografie extrem de puternică și asta umanizează situațiile din piesă. În general ele sunt caricaturizate, Caragiale e prezentat exclusiv în latura lui comică, absolut reală, dar dacă-i adaugi umanitatea conținută în aceste texte obții un tablou extrem de fin. O scrisoare pierdută beneficiază de o surpriză din partea Adrianei Grand, care a făcut o sinteză între epoci, care cred că va uimi și va fi și subiect de imitație, așa cum sunt toate decorurile ei. Acest balans între epoca respectivă și contemporaneitate, așa cum l-a imaginat ea în decor, cred că va surprinde. Apoi, inspirându-ne din ultimul act, unde apare o fanfară, am asociat o mică orchestră, care cântă cântece de epocă, foarte frumoase, unele cu caracter mai naționalist, așa cum era epoca. Cel de final e absolut emoționant, este un cântec care amintește cât de greu trăim în aceste zile, deși e un cântec din trecut. Dar ceea ce cred că va fi o pecete importantă a spectacolului e calitatea interpretării. O veți vedea pe Nicoleta Hâncu în celebrul rol al lui Zoe Trahanache în care au evoluat Rodica Tapalagă, Mariana Mihuț sau Carmen Stănescu. Și, cu puterea ei de creație, după părerea mea unică în peisajul actual din România, Nicoleta Hâncu face un rol extraordinar. I se asociază George Costin în Cațavencu, unde sunt convins că va fi o surpriză de proporții, Sorin Miron în rolul Cetățeanului turmentat, Andrei Huțuleac în Tipătescu, Adrian Nicolae în Farfuridi, Alexandru Pavel în Agamiță Dandanache.”

Cu: Andrei Huţuleac, Alexandru Pavel, Alin Florea, Adrian Nicolae, Dan Rădulescu, George Costin, Carol Ionescu / Andrei Redinciuc, Voicu Aaniţei, Lucian Iftime / Carol Ionescu, Sorin Miron, Nicoleta Hâncu, Ariana Presan ş.a.

“Secretul Doctorului Honigberger”

Un spectacol din proiectul Misterele Bucureştiului

Teatrul Metropolis a lansat la începutul verii proiectul teatral Misterele Bucureștiului.

Orașul București ascunde multe taine, povești secrete, mistere. Orașul ascuns, cu farmecul lui, cu mitologia străzilor lui, cu casele extraordinare care acum încep să dispară, poate fi descoperit în povești uitate și prin personaje seducătoare, din alt timp.

Geografia secretă a orașului și spiritualitatea lui trebuie recuperate. Prin teatru, poveștile uitate și marile personaje care au colindat pe străzile lui pot prinde iar viață.

Primul spectacol din această serie este Secretul doctorului Honigberger o stranie poveste teatrală imaginată după nuvela cu același nume și alte scrieri de Mircea Eliade, în regia lui Dragoș Galgoțiu.

Într-o dimineață din toamna anului 1934, tânărul Mircea Eliade a primit o scrisoare destul de ciudată. Îi scria o doamnă de al cărei nume, Zerlendi, nu auzise niciodată. Îl invita să cerceteze colecțiile și biblioteca soțului ei dispărut. Eliade s-a hotărât să primescă invitația doamnei necunoscute. Citind un caiet cu însemnările doctorului Zerlendi, bărbatul dispărut în mod bizar, Eliade descoperă experiențe stranii și evenimente care îl tulbură. Un alt personaj, doctorul Honignerger, un doctor sas din Brașov, mort cu mult timp înainte, pare să influențeze tot ce se întâmplă în această ciudată poveste.

Din distribuția spectacolului fac parte: Tudor Aaron Istodor, Ionel Mihăilescu, Valentin Popescu, Marian Ghenea, Ioana Pavelescu, Simona Pop, Alexandra Poiană, Alin State,

Cu participarea extraordinară a tenorului Robert Nagy, a sopranei Tina Munteanu, a tenorului Florin Budnaru, a pianistului Alexandru Burcă și a trompetistului Cristian Hanghiuc.

Decorul este semnat de Dragoș Galgoțiu iar costumele de Lia Manțoc.

Spectacolul poate fi vizionat miercuri 4 octombrie, la ora 19:00.

„Julius Caesar” revine la Cluj după turneul de succes din Coreea de Sud

Iulius Cezar în regia fastuoasă a lui Silviu Purcărete

Spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Cluj, Iulius Caesar de W. Shakespeare, în regia lui Silviu Purcărete, s-a jucat în deschiderea celei de-a 17-a ediții a Festivalului de Arte Performative Seul. În cadrul festivalului organizat în perioada 15 septembrie – 15 octombrie sunt prezente 17 trupe din țări precum Grecia, Irlanda, Marea Britanie, Franța sau Canada, cu spectacole semnate de artiști ca Akram Khan sau Dimitris Papaioannou. Pe lângă spectacole, festivalul are în program și o serie de workshop-uri, unul dintre ele intitulat Director's World of Theater and Music fiind coordonat de Vasile Șirli, compozitorul muzicii din Iulius Caesar.

Iulius Cezar

În cadrul deschiderii oficiale a festivalului, Consilier diplomatic Costin-Adrian Ionescu aprecia că este o mare bucurie prezența la Seul a unui spectacol din România, cu atât mai mult cu cât este pus în scenă de un regizor de renume mondială, Silviu Purcărete. De asemenea, la cea de-a treia reprezentație au fost prezenți în sală ambasadorul Ungariei în Coreea de Sud, ES Gábor Csaba și atașatul cultural Andrea Kálmán.

Iulius Caesar s-a jucat la Teatrul Arko Arts în trei seri consecutive, cu sala plină. După prima reprezentație a avut loc și o întâlnire cu publicul, spectatorii fiind foarte încântați de spectacol și de actoriii Teatrului Maghiar. Foarte apreciat a fost și Angyal, câinele lui Caesar, o adevărată curiozitate pentru publicul coreean.

Teatrul Maghiar de Stat Cluj este invitat pentru a treia oară la Seul, teatrele din Coreea de Sud fiind și ele prezente la Cluj, în cadrul Festivalului Interferențe.

Premiera oficială a spectacolului “Shylock”, la Teatrul de Comedie

George Mihăiţă în Shylock

Teatrul de Comedie vă invită miercuri 4 octombrie, ora 19.00, la sala Radu Beligan, la premiera oficială a spectacolului Shylock, după Gareth Armstrong, regia Horațiu Mălăele, scenografia Iuliana Vîlsan, muzica Radu Captari, mișcarea scenică Ștefan Lupu, video Dilmana Yordanova, asistent regie Răzvan Popa.

Spectacolul îi are în distribuție pe: Horațiu Mălăele (Shylock), George Mihăiță (Tubal), Mirela Zeța /Lia Sinchevici (Portia), Bogdan Mălăele (Antonio), Anghel Damian (Bassanio), Lucian Ionescu (Lorenzo), Ruxandra Grecu (Jessica), Vlad Bîrzanu (Gondolierul), Constantin Codrescu ( înregistrare Vocea Ducelui).

George Mihăiţă, Horaţiu Mălăele şi Ruxandra Grecu în Shylock

Shylock prezintă un tablou tragic cu accente comice, abordând un conflict vechi de aproape două mii de ani: creștin contra evreu, dar raportat la problemele lumii contemporane, oferindu-i astfel accesibilitate și dinamism. Mesajul spectacolului are o forță moralizatoare care străbate timpurile, aceea că oamenii au dreptul de a fi tratați egal indiferent de rasă, limbă sau religie.

Personaj emblematic al literaturii universale, Shylock adună la un loc câteva secole de istorie a unor stereotipii care compun așa-numitul portret imaginar al evreului pe de o parte și viziunea umanistă a lui Shakespeare, pe de altă parte. El, înainte de a fi evreu, este o ființă umană. Un om cu un dublu parcurs istoric: unul personal și un altul care reflectă întreaga comunitate de evrei hăituiți de câteva veacuri.

Bogdan Mălăele, Lucian Ionescu şi Anghel Damian în Shylock

Gareth Armstrong (născut 25 iunie 1948) actor, regizor, profesor universitar și scriitor britanic. Specializat în teatrul shakespearean, a jucat roluri celebre incluzându-i pe Romeo, Richard al III-lea, Oberon, Macbeth, Shylock. A scris, regizat și jucat one-man-show-ul SHYLOCK în care a analizat din perspectivă contemporană celebrul personaj din piesa Negustorul din Veneția.

“Dorian” – Spectacol de dans contemporan la Teatrul Odeon

George Albert Costea în Dorian

După aproape un an de la premieră, spectacolul de dans contemporan DORIAN revine în această toamnă cu 3 reprezentații la Teatrul Odeon, prima dintre ele programată pe 30 septembrie, iar apoi, în cadrul Festivalului Național de Teatru, unde spectacolul face parte din selecția oficială, pe 22 și 23 octombrie.

Produs de Asociația Culturală Control N, spectacolul DORIAN pleacă de la o premisă, pe cât de absurdă, pe atât de puternică și de imposibil de ocolit: sfârșitul lumii va veni în 24 de ore. Spectacolul îl urmărește pe Dorian, un bărbat care își trăiește viața singuratică de zi cu zi între biroul său dintr-o corporație și pereții apartamentului său. Pe 5 octombrie 2016, la ora 8:00, află că în 24 de ore va veni sfârșitul lumii. Hotărăște să își trăiască ultimele momente de viață închis în apartamentul său, trecând de la rutină la panică și ajungând până la liniște și acceptare – acceptarea unui trecut complicat, un prezent incert și un viitor apocaliptic. Spectacolul este construit pe juxtapunerea dansului contemporan cu proiecții multimedia. Jocul creat între mișcarea fizică, reală, concretă, construită sub ochii spectatorului și imaginile surprinse în proiecțiile video va duce către descoperirea trecutului și prezentului din viața lui Dorian.

DORIAN este construit în jurul unui singur actor-dansator: George Albert Costea.

Pasionații de dans contemporan și teatru din București vor avea 3 ocazii să vadă spectacolul în această toamnă, la Teatrul Odeon, sala Studio: 30 septembrie, la ora 19:30.