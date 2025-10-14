Poliția Română. Venitul, bonusul și excelența

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) vine să lămurească situația salariilor de excelență.

Un caz petrecut în 2024 a atras atenția, după ce o tânără din Timișoara a fost șicanată de un polițist. Sancționat, comisarul-șef de poliție a fost ulterior premiat cu un „salariu de excelență”, un bonus de 50% din salariu, timp de șase luni, după cum a indicat o sursă pentru Digi24.ro.

Digi24.ro a cerut IPJ Timiș explicați în acest caz, dar solicitarea nu a fost nici confirmată nici infirmat, indicând un articol de Lege care reglementează majorarea salarială („salariului de excelență”)

Precizările Inspectoratului General al Poliției Române

Propunerile de recompensare sunt analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare, precizează Poliţia Română.

Poliția spune, de asemenea, și că recompensesele care ajung la polițiști sunt motivate de misiuni în care aceștia au salvat vieți omenești, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol și au rezolvat cazuri complexe.

Poliţia Română mai precizează că majorările salariale sunt prevăzute într-o anexă la Legea-Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi se acordă exclusiv în urma unor evaluări temeinice care au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili.

Majorarea de până la 50% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază se acordă personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale. Conform Anexei nr. VI la Legea-Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, numărul de posturi pentru care se poate acorda această majorare se hotărăşte în limita a cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, comunicându-se unităţilor în luna decembrie a anului în curs pentru primul semestru al anului următor, sau în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs, precizează Poliţia Română într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfăşurate conform legislaţiei şi reglementărilor interne în vigoare.

„Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, subliniază sursa citată.

Sursa citată adaugă că astfel de situaţii sunt documentate în rapoartele de evaluare şi constituie criterii de departajare în procesul de acordare a recompenselor.

Cosmin Andreica, reprezentantul Sindicatului Europol, a spus la Digi24.ro că în opinia sa „salariul de excelență” este, mai degrabă, un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere – „un trafic de influență la nivel instituțional”.