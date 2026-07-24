Ursula von der Leyen, mesaj după doborârea dronei la Buzău: „Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj în care îi felicită pe piloții români pentru doborârea dronei.

European airspace has once again been violated by a drone incursion. I commend the Romanian military for their swift and effective response, safeguarding our shared security. Strengthening defence and deterrence along our Eastern border remains a top priority. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient, care protejează securitatea noastră comună. Consolidarea apărării și a descurajării de-a lungul graniței noastre estice rămâne o prioritate absolută”, a transmis șefa Comisiei Europene. Președinta Comisiei Europene a condamnat ferm și prăbușirea dronei rusești peste blocul de locuințe din Galați, la acel moment. Oficialul european a subliniat că războiul de agresiune al Rusiei a trecut o nouă linie prin lovirea directă a unor civili pe teritoriul Uniunii Europene.

Știre inițială

Un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița. MApN a confirmat că drona a fost doborâtă la ora 11.02, cu o rachetă lansată de un avion F-16 românesc. Ținta a căzut într-o zonă nelocuită, în apropiere de Padina, județul Buzău. Potrivit ministerului, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Pentru interceptare au decolat două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Brăila.