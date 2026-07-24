Ursula von der Leyen, mesaj după doborârea dronei la Buzău: „Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient”

„Consolidarea apărării și a descurajării de-a lungul graniței noastre estice rămâne o prioritate absolută”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Redactia Cotidianul - redactor
Ursula von der Leyen, mesaj după doborârea dronei la Buzău: „Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient”

„Consolidarea apărării și a descurajării de-a lungul graniței noastre estice rămâne o prioritate absolută”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armana română „pentru răspunsul său rapid și eficient” în cazul dronei care a intrat în spațiul aerian în această dimineață. Șefa Comisiei Europene a specificat că astfel, este protejată securitatea comună a statelor UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj în care îi felicită pe piloții români pentru doborârea dronei.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient, care protejează securitatea noastră comună. Consolidarea apărării și a descurajării de-a lungul graniței noastre estice rămâne o prioritate absolută”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Președinta Comisiei Europene a condamnat ferm și prăbușirea dronei rusești peste blocul de locuințe din Galați, la acel moment. Oficialul european a subliniat că războiul de agresiune al Rusiei a trecut o nouă linie prin lovirea directă a unor civili pe teritoriul Uniunii Europene.

Știre inițială

Un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.

MApN a confirmat că drona a fost doborâtă la ora 11.02, cu o rachetă lansată de un avion F-16 românesc. Ținta a căzut într-o zonă nelocuită, în apropiere de Padina, județul Buzău.

Potrivit ministerului, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Pentru interceptare au decolat două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Brăila.

 Comandatul operațiunii, Gheorghe Maxim, spune că „decizia de angajare a tintei a fost luată imediat după intrarea în spațiul aerian românesc”. „A fost declarată țintă ostilă”. Acesta a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian nașional a fost doborâtă de avioanele F16 românești, deși ținta a fost angajată și de aeronavele italiene care asigurau misiunea de Poliție aeriană.

„Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed. Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, adaugă reprezentanții MApN, respectiv comandatul operațiunii și generalul Vlad Gheorghiță, șeful Armatei României.

 

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8 comentarii

  1. Femeia din poza este si hoata notorie de bani publici europeni, in cardasie cu Pfeiser a delapidat miliarde Euro, acum, e bagata in Tribunal, urmarim infractoarea

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  2. Frustrații comentează pe net.tu nu poți să conduci un tractor dar vorbești de f-16.cind o să fiți peste ei atunci să comentați gindacilor.

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  4. Rugati un europarlamentar sa-i dea „duduii” o harta a RO si un ceas! Poate va intelege ca in cauza nu poti vorbi de … „raspuns rapid”! Cat despre „eficienta” inchideti ochii, vizati harta RO si veti constata cate „obiective strategice” s-au aflat in calea/pe traiectoria … „zburatoarei” in cele cateva ore de „randevu” prin BARAGANUL RO!

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  5. Mulțumim din sufletele noastre fierbinti și așteptăm următoarea transa de 1 miliard de vaccinuri Pfizer.

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  8. Trebuia sa-si bage capu-n poza si tanti asta, iar apararea s-a vazut cat este de consolidata. Sulina-Braila-Fetesti-Buzau. Uitati-va pe harta si mai ganditi-va.

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