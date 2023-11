A descoperit Alina Gorghiu: „Suntem mai puțin pătimașe”

În România există aproape 24.000 de deţinuţi închişi în penitenciare, dintre care 1.072 sunt femei, reprezentând sub 5% din total, iar dintre acestea mai mult de jumătate au copii acasă, a declarat, vineri, ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu.

Ea a pledat ca aceste femei să fie sprijinite pentru a menţine legăturile strânse cu familiile lor.

„Vorbim de aproape 24.000 de deţinuţi, mai exact 23.688, şi vreau să ştiţi împărţirea. Avem în sistemul penitenciar şi 1.072 de femei, care execută pedeapsa în sistemul penitenciar. Avem un singur penitenciar dedicat exclusiv pentru femei, la Târgşor. Femeile reprezintă sub 5% din populaţia din penitenciar, asta înseamnă că noi suntem mai domoale în societate, mai puţin pătimaşe şi vreau să vorbesc despre femei pentru că despre femei lumea nu vorbeşte atât cât despre bărbaţi. O să vă spun că 762 dintre aceste femei din penitenciar au copii şi o să vă dau nişte cifre, ca să înţelegeţi cât este de important să le acordăm şi lor atenţie. 216 femei au un copil; 231 – doi copii; 142 de femei – trei copii; 60 – patru copii; 37 – cinci copii, 28 – şase copii; 22 – şapte copii, 12 – opt copii, şase femei au nouă copii, două femei au 10 copii, patru femei au 11 copii, o femeie are 12 copii, iar o deţinută are 14 copii”, a afirmat Gorghiu.

Ea a participat la Penitenciarul din Timişoara la un eveniment prilejuit de împlinirea a 10 ani de funcţionare a Programului „O zi cu tata”, program de reeducare cu cel mai puternic impact la nivel de sistem penitenciar, derulat de Asociaţia Bărbaţilor Creştini.

„Da, o să am nevoie şi acolo de sprijinul dumneavoastră, şi de al Bisericii, pentru că acolo unde statul nu reuşeşte să le facă pe toate trebuie să ştie să spună că are nevoie de suport. Aceste femei cu un număr atât de mare de copii trebuie să fie sprijinite şi nu atât pentru ele, cât pentru acei copii, care sunt singuri într-o societate, care nu întotdeauna este cea mai prietenoasă şi cea mai primitoare şi cea mai integrantă”, a transmis ministrul.

În opinia sa, sistemul penitenciar trebuie să le asigure acestor femei programe psihosociale, parentale şi de educare în viaţa conjugală.

„Ca femeie şi mamă, înţeleg nevoia acestor femei private de libertate de a menţine legături strânse cu familiile şi copiii lor şi sunt atentă ca sistemul penitenciar din Romania să răspundă acestei nevoi şi să ofere programe psihosociale, parentale şi de educare în viaţa conjugală. Recent, am participat la o conferinţă organizată de asociaţia Salvaţi Copiii şi ANP, în care s-a discutat mult despre nevoile actuale ale femeilor încarcerate şi ale copiilor lor, în încercarea de a crea cele mai bune programe care să răspundă acestor nevoi şi care, în final, să fie în acord cu un sistem judiciar modern. Consider că astăzi şi transmit cât mai des asta, ‘penitenciarul’ din România a depăşit modelul instituţiei izolate. A devenit un spaţiu de întâlnire a intereselor comunitare, o sursă de idei adecvate pentru reeducarea eficientă a deţinuţilor”, a susţinut Alina Gorghiu.