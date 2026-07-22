A fost numit un director general interimar la TAROM

Tânăra generaţie de manageri

Conform unui comunicat transmis de TAROM, Cristian Anghel este licenţiat în Drept, cu specializări postuniversitare în Management şi leadership şi Managementul activităţilor antifraudă.

El face parte din tânăra generaţie de manageri, cu expertiză academică şi practică îndelungată, care s-a alăturat echipei TAROM din 2017. Până la momentul numirii sale în calitate de director general interimar al TAROM, Cristian Anghel a ocupat funcţia de Director Operaţiuni Sol, arată instituția.

Numirea a fost făcută, se mai arată în document, având în vedere obiectivul principal al echipei de management, respectiv revitalizarea companiei, dar și încrederea acordată tinerei generații de manageri formată în cadrul companiei.

„Consiliul de Administrație al Tarom a luat în calcul stabilitatea și profesionalismul necesar companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu, respectiv elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizați și transmiterea sa spre aprobarea acționarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană.

Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung”, a declarat Dan Idolu, președintele Consiliului de Administrație al TAROM.

Pe data de 22, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al lui Bogdan Costaș, mandatul lui Cristian Anghel intră în vigoare, mai precizează CA al TAROM.

„Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al Tarom și a statului român reprezentat de MT, în calitate de acționar al Tarom”, se mai arată în comunicat.

Bogdan Costaș a refuzat preluarea unui nou mandat

Bogdan Costaș, directorul general al Tarom, a anunțat că refuză preluarea unui nou mandat. „În calitate de Director General al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., având în vedere informațiile din spațiul public, doresc să aduc la cunoștința opiniei publice, a partenerilor și a întregii comunități din aviație decizia mea de a refuza oficial preluarea noului mandat de Director General, hotărâre transmisă Consiliului de Administrație în data de 17 iulie 2026”, a transmis Costaș, ca urmare a informațiilor privind revocarea sa și numirea la conducerea Tarom a lui Cristian Anghel, scrie News.ro.

Costaș a prezentat motivele refuzului său

Directorul General al TAROM a refuzat un nou mandat, motivând că viziunea propusă expune compania unui risc major de faliment. El a acuzat, de asemenea, și lipsa de reacție a Ministerului Transporturilor la propunerea sa de ajustare a Planului de Restructurare, în contextul în care nerespectarea termenului din decembrie 2026 ar putea duce la o decizie critică a Comisiei Europene, cu efecte fatale pentru companie.

Viziunea noului mandat oferit nu asigură cadrul de sustenabilitate necesar, ci expunea direct operatorul național la un risc major de faliment pe care nu îl pot împărtăși.

În ultimele luni, am fost singurul executiv TAROM care a identificat devierea Planului de Restructurare și a inițiat un dialog instituțional direct cu Comisia Europeană pentru ajustarea acestuia înainte de termenul limită din decembrie 2026.

În pofida propunerii conducerii executive de ajustare a Planului de Restructurare, avizată oficial de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 15 din 26 mai 2026 și transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, nu am primit nicio reacție, suport sau deschidere din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Fără declanșarea formală a procedurii de notificare a Comisiei Europene privitoare la factorii care au dus la devierea indicatorilor din Planul de Restructurare înainte de scadența din decembrie 2026, TAROM riscă o decizie critică din partea Comisiei Europene de declasificare și recuperare a ajutorului de stat, fapt ce ar fi fatal pentru companie.

Ca Director General, am decis să refuz acest mandat deoarece nu pot fi părtaș la o direcție managerială și instituțională care compromite viitorul companiei naționale.

Miruță a respins bugetul TAROM

În luna iunie, Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a respins bugetele mai multor companii de stat, printre care se află Tarom, CFR Infrastructură și CFR Călători. Radu Miruță spune că, în cazul Tarom, de exemplu, bugetul a fost construit pe date nerealiste.

„Bugetul este evident construit pe date nerealiste, prefăcându-ne că aprobăm acel buget nu era decât o iresponsabilitate, cu o consecință ca la final de an să observăm pierderile”, a declarat Radu Miruță, într-o conferință de presă.