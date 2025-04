Abandonată, cum reacționează Lasconi

Elena Lasconi declară că și-ar dori să apeleze la un ‘vot universal’ din partea membrilor partidului, pe tema candidaturii sale la prezidențiale.

”În această seară, o gașcă din USR a făcut o manevră de tip bolșevic. Stalin ar fi mândru de acești băieți!

O gașca din USR a ajuns să încerce să mă elimine, după ce am fost validată de Congres, chiar în plin proces electoral. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid. Este un abuz ce au făcut în această seară în Comitetul Politic informal. Repet, informal. Deci, un for nestatutar a supus la vot să susțină un alt candidat. Ireal.

Dar o mână de oameni nu pot confisca acest partid.

Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț!

Orice manevră de a pretinde luarea unei așa-numite decizii este ilegală, fără greutate juridică. Este doar o încercare de a manipula percepții. Un abuz făcut cu metodele bolșevice”, a spus președinta USR,, într-un mesaj video pe Facebook.

Comitetul politic al USR, întrunit joi, a votat în favoarea susținerii lui Nicușor Dan în cursa prezidențială.

Lasconi a anunțat joi că va da în judecată „gașca din USR”.