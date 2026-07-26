Record la examenul de admitere la Facultatea de Medicină. Cel mai mare număr de candidați din istoria UMF Carol Davila

UMF Carol Davila transmite că admiterea din 2026 stabileşte cel mai ridicat număr de candidaţi din istoria recentă a universității, confirmând astfel interesul în continuă creştere pentru programele sale de studii.

Câte locuri sunt scoase la concurs

În ceea ce priveşte cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2026-2027, Universitatea scoate la concurs:

985 de locuri la programul de studii Medicină (725 finanţate de la buget şi 260 cu taxă)

274 de locuri la Medicină dentară (190 la buget şi 84 cu taxă)

114 locuri la Farmacie (94 la buget şi 20 cu taxă)

574 de locuri (314 la buget şi 260 cu taxă) în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Câți candidați s-au înscris

Facultatea de Medicină – 2.727 candidaţi;

Facultatea de Stomatologie – 800 candidaţi;

Facultatea de Farmacie – 107 candidaţi;

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală – 3.282 candidaţi.

Evoluţia numărului de candidaţi confirmă tendinţa ascendentă din ultimii ani, mai transmite instituția de învățământ.

2025: 3.877 candidaţi;

2024: 4.204 candidaţi;

2023: 3.844 candidaţi;

2022: 3.497 candidaţi;

2021: 3.427 candidaţi.

„Numărul record de candidaţi înscrişi în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă ale Universităţii de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituţia noastră şi prestigiul academic construit prin performanţă, responsabilitate şi excelenţă, reprezentând cea mai valoroasă recunoaştere a calităţii actului educaţional şi a standardelor academice pe care universitatea le promovează”, a declarat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Unde e cea mai mare concurență

În cazul programelor de studii la care selecţia candidaţilor se face pe bază de probă scrisă, cea mai ridicată concurenţă se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară, unde 800 de candidaţi concurează pentru 190 de locuri finanţate de la bugetul de stat, şi la Facultatea de Medicină, unde 2.727 de candidaţi aspiră la unul dintre cele 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naţionali şi internaţionali admişi fără concurs.

La Facultatea de Farmacie, pentru ocuparea celor 94 de locuri finanţate de la buget s-au înscris 107 de candidaţi.

De asemenea, există un interes foarte ridicat şi pentru programele de studii din cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, unde s-au înscris 3.282 de candidaţi: Asistenţă Medicală Generală (4 ani de studiu) – 909 candidaţi; Moaşe (4 ani de studiu) – 88 candidaţi; Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani de studiu) – 680 candidaţi; Tehnică dentară (3 ani de studiu) – 790 candidaţi; Radiologie şi imagistică (3 ani de studiu) – 542 candidaţi

Pentru extensia Ploieşti a Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală s-au înscris 195 de candidaţi la programul Asistenţă Medicală Generală (3 ani de studiu) şi 78 de candidaţi la programul Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani de studiu).

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă din cadrul facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie se va desfăşura în Complexul Expoziţional ROMEXPO din Bucureşti, în pavilioanele B1 şi B2, începând cu ora 09:00.