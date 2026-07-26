Ford recheamă în service jumătate de milion de vehicule din cauza unui defect care poate provoca un incendiu

Rechemarea în service, anunțată vineri de producătorul auto Ford, vizează 565.691 de SUV-uri Ford Bronco și Bronco Raptor din anii de model 2021–2026, potrivit unui document depus vineri la Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) din SUA, scrie Forbes.

Vehiculele pot prezenta un defect care poate provoca un scurtcircuit în cablajul din compartimentul motor, ceea ce ar putea genera căldură sau scântei și, în cele din urmă, ar putea duce la izbucnirea unui incendiu, a informat Ford autoritățile de reglementare.

„În urma unui scurtcircuit”, a precizat Administrația pentru Siguranța Traficului, „șoferul poate observa fum ieșind prin gurile de ventilație sau un mesaj de avertizare afișat în panoul de bord, înainte de a vedea flăcări provenind din compartimentul motor, în zona din partea pasagerului.”

Autoritățile au precizat că șoferii vehiculelor afectate ar putea observa fum ieșind prin gurile de ventilație sau un mesaj de avertizare în panoul de bord, înainte de a vedea flăcări în zona compartimentului motor, pe partea pasagerului.

Câte vehicule sunt defecte

Ford estimează că aproximativ 1% dintre vehiculele incluse în această acțiune prezintă defectul.

Ford a declarat că are cunoștință de cel puțin 15 incidente în care există dovezi că un incendiu a pornit de la cablajul din compartimentul motor. Totuși, producătorul auto a precizat că nu are cunoștință de accidente sau persoane rănite cauzate de acest defect.

Potrivit autorităților, proprietarii vehiculelor afectate vor fi notificați începând cu 24 august, iar Ford va instala gratuit o nouă protecție pentru cablajul din compartimentul motor.

Ford a ajuns la 60 de rechemări în service în 2026, cu mult peste Chrysler (24), General Motors (19) și Hyundai (19). În 2025, Ford a avut 153 de rechemări, cel mai mare număr dintr-un singur an, pentru 12,9 milioane de vehicule. Spre comparație, în 2025 următoarele patru companii la numărul de rechemări — Chrysler (53), Forest River (36), General Motors (28) și International Motors (26) — au avut împreună mai puține decât Ford.