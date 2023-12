”Acceptarea intrării în Schengen în două etape, o eroare!”

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a afirmat, miercuri, că ar fi „o mare eroare” ca România să accepte aderarea la spaţiul Schengen în trepte, mai întâi cu aeroporturile, apoi cu graniţele terestre, susţinând că abordarea Austriei în relaţia cu ţara noastră şi Bulgaria este „destul de riscantă şi neserioasă”.

„Trebuie să subliniem că există o schimbare de abordare, însă este o abordare destul de riscantă şi destul de neserioasă a Austriei în relaţia cu România şi Bulgaria dintr-un motiv foarte simplu, pentru că deşi este singurul stat din UE care a rămas în această logică de blocaj în ceea ce priveşte intrarea noastră în spaţiul Schengen, totuşi încearcă să prezinte această evoluţie nouă ca pe un mare avantaj pe care ni-l face nouă.

Or, eu cred că trebuie să nu cădem în această capcană, pentru că am văzut cu cât festivism primul-ministru şi alţi lideri politici s-au grăbit să ridice în slăvi Viena, pentru o chestiune care nu schimbă cu nimic deocamdată regula jocului dintr-un motiv foarte simplu – pentru că Tratatele UE şi Acordul Schengen sunt destul de clare şi spun că, atunci când îndeplineşti criteriile, trebuie să fii invitat în spaţiul Schengen”, a declarat Tomac, la RFI.

El a subliniat că spaţiul Schengen nu înseamnă numai libera circulaţie a persoanelor, ci şi libera circulaţie a bunurilor, menţionând că, în momentul de faţă, ţara noastră are pierderi „uriaşe” din punct de vedere economic.

„De aceea, cred că abordarea Austriei este una destul de periculoasă, pentru că, pe lângă faptul că pune condiţii care nu se regăsesc în tratat şi Acordul Schengen, încearcă să ne împingă spre o cale inacceptabilă şi anume să intrăm în două etape în spaţiul de liberă circulaţie al UE şi anume întâi cu Schengen-ul aerian şi apoi terestru, ceea ce nu justifică sub nici o formă această abordare, în condiţiile în care până şi cele mai exigente state până de curând şi anume Olanda nu mai au nicio obiecţie nici faţă de România, nici faţă de Bulgaria. Singurul Guvern care se împotriveşte ar fi Guvernul austriac”, a adăugat Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, intrarea în Schengen în două etape ar fi inacceptabilă.

„Din punctul meu de vedere, ar fi o mare capcană dacă am accepta aceste condiţii inventate pe lângă tratat şi doi: dacă am accepta intrarea în etape, dintr-un motiv foarte simplu: că ea nu se justifică atât timp cât Comisia Europeană spune că îndeplinim toate criteriile pentru a adera deplin, aşa cum a aderat şi Croaţia, un stat care a intrat mult mai târziu decât noi în UE şi care a fost primită la 1 ianuarie anul acesta terestru, maritim şi aerian, fără niciun fel de condiţie în plus, în condiţiile în care ştim că Croaţia este o ţară prin care masiv intră imiganţi ilegali. (…) Deci toată această retorică destul de agresivă şi nejustificată împotriva noastră nu-şi are rostul în condiţiile în care avem deja şi acest pact pentru imigraţie şi azil la nivel european, care evident răspunde exigenţelor venite din mai multe state, nu numai din partea Austriei. Şi mai amintesc şi că anul trecut, pe 20 decembrie, Consiliul UE trimitea către Viena o recomandare prin care atenţiona statul austriac că nu respectă acordul Schengen în ceea ce priveşte returnarea. (…) De aceea, cred că ar fi o mare eroare să acceptăm intrarea în două etape”, a explicat europarlamentarul.

Întrebat dacă aderarea în două etape nu a fi mai bine decât nimic, Eugen Tomac a spus că autorităţile române au pus problema greşit.

„Cred că problema autorităţile române au pus-o destul de greşit în relaţia cu UE şi cu Consiliul UE pentru că noi am discutat doar despre drepturi şi criterii, nu am discutat despre pierderi. Or, în momentul de faţă România a pierdut peste 100 miliarde de euro pentru că, în mod abuziv, îi este restricţionat accesul în spaţiul de liberă circulaţie a UE şi acest argument este destul de puternic pentru a depune o acţiune serioasă din partea Guvernului la Curtea de Justiţie a UE”, a transmis Tomac.