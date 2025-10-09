Accident cu șase răniți pe Centura Capitalei

09 oct. 2025 la 08:09 CD M Actualitate 1

Şase au ajuns la spital după ce un autocamion şi un microbuz s-au ciocnit pe şoseaua de centură a Capitalei.

”Pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transportă colete şi un microbuz de transport persoane”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, nu au fost impuse restricţii de trafic, însă circulaţia se desfăşoară îngreunat în ambele direcţii.

Se estimează reluarea normală după ora 09:00.

  Un prieten sin America ma intreba de ce nu conduc? Cand a venit aici a inteles. Se intampla prin 2013. Acum este si mai rau. Permise, pe banda rulanta, pa shpaga, necunoasterea legislatiei. Mai sunt si prafuiti la colac. India.

