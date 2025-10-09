Accident cu șase răniți pe Centura Capitalei

Şase au ajuns la spital după ce un autocamion şi un microbuz s-au ciocnit pe şoseaua de centură a Capitalei.

”Pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transportă colete şi un microbuz de transport persoane”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, nu au fost impuse restricţii de trafic, însă circulaţia se desfăşoară îngreunat în ambele direcţii.

Se estimează reluarea normală după ora 09:00.