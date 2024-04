Dinamo a reușit în minutele de prelungiri ale timpului regulamentar să marcheze prin Ahmet Bani, golul victoriei cu 1-0 în fața Politehniciii Iași, cu toate că antrenorul Zeljko Kopic declarase că nu mai are nevoie de acest jucător.

Meciul a avut loc duminică, pe stadionul Arcul de Triumf, din nou înțesat de copii, deoarece apelul de reducere a suspendării de patru etape a fost respins. Cu acest rezultat, câinii ies de pe ultimul loc și urcă pe poziție de baraj. Ieșenii au jucat mai bine de 80 de minute în zece, Bouhenna văzând roșu pentru fault din postură de ultim apărător. Din păcate, unul dintre cei mai respectați arbitri români, Ovidiu Hațegan, a dat-o rău în bară de această dată, talerul justiției sale cântărind foarte greu în favoarea lui Dinamo și aproape deloc pentru ieșeni.

Momentul cel mai controversat al prestației sale l-a reprezentat modul halucinant în care a judecat faultul oribil făcut de fundașul dinamovist Homawoo asupra puștiului Luca Mihai (20 de ani). Este evident că nu îl putem acuza de vreo premeditare pe agresor, dar fie și din imprudență el l-a lovit năpraznic cu capul în zona timpanului pe jucătorul oaspeților. În urma contactului, acesta a rămas inconștient în timp ce sângele îi șiroia pe față. Toată lumea, inclusiv cei de la Dinamo, așteptau, în mod firesc, sancțiunea maximă, adică eliminarea, dar Hațegan s-a mulțumit cu un galben, pentru că în opinia sa nu a existat intenție.

Jucătorul a ajuns la spital, unde se află și acum în stare foarte gravă, medicii constatând că impactul a fost atât de violent încât a dus la spargerea timpului și producerea a mai multor fracturi craniene. Caz de violență maximă, fie și neintenționată, care spun ei că obligă la anunțarea organelor legii.

Președintele clubului ieșean, Cornel Șfaițer, a dezvăluit ieri la Digi Sport care este starea jucătorului.

Este un copil, copil de lotul național de tineret, jucător de perspectivă. Ar fi păcat să aibă probleme, îi vedeam un viitor frumos. Sperăm să fie totul bine, ne dorim ca băiatul să fie bine, asta este cel mai important pentru el și familia lui. La pauză am coborât la vestiar tocmai ca să-i încurajez. (…)Are destule complicații la ureche, are timpanul spart… sunt probleme. (…) Acum este conștient. Am trăit momente neplăcute.

„Suntem cu toții dezamăgiți de maniera lui Ovidiu de arbitraj. Bănuiesc că vrea să revină în fotbalul european de elită, nu avea nevoie de o asemenea prestație. A fost un arbitraj de Liga 3! Hoțegan? Așa mi-a venit atunci să spun. Am fost dezavantajați, nu aș spune furați, e un cuvânt urât.

Credeți-mă că este prima dată când am vrut să plec de la stadion la pauză. La pauză am fost acolo, am coborât la vestiar și am dat de ei. Am purtat o mică discuție, dar nu prea mult. I-am lăsat, mergeau la cabină. Mi-au spus să fiu calm. Am spus că este inadmisibil ce s-a întâmplat în prima repriză, că trebuie să ne trezim cu toții și să ducem jocul cu bine la sfârșit.

Nu am intrat în amănunte, eram și eu nervos și nu sunt omul care la cald să creez… am dat cu ochii de ei, am schimbat câteva cuvinte, atâta tot. Repet, cred că Ovidiu Hațegan avea nevoie de o prestație bună pentru a reveni în fotbalul european, fotbalul mare”