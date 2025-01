Actriţa Sharon Stone, gest de milioane

Găzduieşte victime în casa ei. Celebra actrita Sharon Stone sare în ajutorul victimelor incendiilor devastatoare din Los Angeles. Actriţa a anunţat că va primi victime care şi-au pierdut casele în incendiu.

„Creăm un loc pentru a ajuta oamenii. Punem paturi peste tot prin casă. Ne invităm prietenii să vină şi să stea cu noi, deoarece mulţi oameni sunt evacuaţi”, a spus ea.

Actriţa a înfiinţat şi un sistem de aprovizionare pentru a ajuta victimele. „Se numeşte The Coop. Dacă aveţi haine, pantofi, etc. de care oamenii ar putea avea nevoie, ni le puteţi încredinţa!”.

Actorul James Woods, care se se află printre cei care şi-a pierdut casa din Pacific Palisades în incendiile din sudul Californiei care continuă să devasteze părţi din Los Angeles, a izbucnit în lacrimi discutând despre situaţia dureroasă din cartierul său.

„Într-o zi înoţi în piscină şi a doua zi totul a dispărut”, a spus Woods, vorbind în direct cu Pamela Brown de la CNN.

James Woods breaks down in tears on CNN pic.twitter.com/Hw1nxQkBTu

— Aaron Rupar (@atrupar) January 8, 2025