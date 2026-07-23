Noua modă la nunțile românești. Tot mai mulți miri se inspiră din TikTok, nu din tradițiile impuse de familie. Ce s-a schimbat și cât costă

Tinerii din ziua de azi nu mai vor nunți cu sute de invitați, dar cheltuie la fel de mult cu evenimentul. Unii aduc vedete de pe TikTok pe post de gazde.

Madalina Bahrim
Noua modă la nunțile românești. Tot mai mulți miri se inspiră din TikTok, nu din tradițiile impuse de familie. Ce s-a schimbat și cât costă

Sursă foto: magnific.com

Tinerii din ziua de azi nu mai vor nunți cu sute de invitați, dar cheltuie la fel de mult cu evenimentul. Unii aduc vedete de pe TikTok pe post de gazde.

Toată viața am participat la nunți de peste 200 de persoane și probabil că fiecare dintre noi are preponderent astfel de experiențe. Cumva, până în urmă cu 3-4 ani, grandoarea unui astfel de eveniment era măsurată preponderent în numărul de invitați, în numărul de mașini cu flori decorative pe capotă. Ei bine, generația Z vine tare din urmă și schimbă regulile și aici. Nunțile mari sunt înlocuite de evenimente restrânse, dar surpriza este că bugetele rămân aproape la fel de scumpe.

Este schimbarea care începe să redefinească nunțile din România. Nu mai este vorba despre câți oameni sunt la mese, ci despre experiența pe care mirii vor să o creeze.

Banii economisiți din reducerea listei de invitați nu dispar din buget, ci sunt investiți în alte elemente considerate mai importante.

Potrivit unei analize realizate de wedding plannerul Dana Roșu, generația Z schimbă felul în care este organizată o nuntă: mai puțini invitați, mai multă atenție pentru detalii, locații spectaculoase și servicii personalizate.

Tendințe în organizarea nunților din România. Mai puțini invitați nu înseamnă neapărat o nuntă mai ieftină

Pentru multe familii, nunta rămâne una dintre cele mai mari cheltuieli din viață. La prima vedere, reducerea listei de invitați pare cea mai simplă metodă de a economisi bani.

În realitate, se întâmplă exact contrariul. Potrivit analizei, numărul mediu al invitaților a scăzut de la aproximativ 200 de persoane la 80-100, însă bugetele au rămas apropiate de cele ale generațiilor anterioare. Diferența este că mirii nu mai cheltuie banii pe un număr mai mare de persoane, ci îi investesc în calitatea experienței.

În locul unei nunți mari, aleg un eveniment restrâns, în care fiecare detaliu contează: de la locație și decor până la meniuri și atmosfera creată pentru invitați.

Această schimbare reflectă o nouă filozofie de organizare a nunților, adică mai puțină cantitate, mai multă atenție pentru experiență.

Unde ajung, de fapt, banii economisiți

Economiile rezultate din reducerea listei de invitați nu rămân în conturile mirilor, ci sunt redirecționate către elementele care personalizează evenimentul.

Tot mai multe cupluri aleg locații atipice, precum ferme, hambare sau grădini, în locul sălilor clasice de evenimente. În același timp, investesc mai mult în decor, meniuri și experiențe menite să transforme nunta într-un moment memorabil.

Organizatorii spun că și cererea s-a schimbat. Astfel, dacă în trecut predominau pachetele standard, acum mirii caută servicii adaptate propriului stil și preferă evenimente care îi reprezintă.

Social media schimbă complet modul în care se organizează o nuntă

Schimbarea nu se vede doar în alegerea locației sau a decorului. Astăzi, organizarea unei nunți începe și, de multe ori, se desfășoară aproape integral în mediul online.

Inspirația vine de pe Instagram și TikTok, furnizorii sunt aleși și în funcție de prezența lor în social media, iar contractele și confirmările de participare sunt gestionate digital.

În plus, o categorie nouă de servicii câștigă rapid teren: creatorii de conținut pentru evenimente. Spre deosebire de fotograful sau videograful clasic, aceștia filmează cu telefonul mobil și livrează, în cel mult 24 de ore, clipuri optimizate pentru rețelele sociale.

Potrivit analizei Danei Roșu, aproximativ 60% dintre nunțile coordonate de echipa sa în 2025 au inclus un astfel de serviciu, deși în urmă cu doar trei ani acesta era aproape inexistent.

Ce spune această tendință despre nunțile din România

Analiza realizată de wedding plannerul Dana Roșu arată o schimbare clară de direcție: listele de invitați sunt mai scurte, însă bugetele rămân apropiate de cele din trecut. Diferența este că economiile sunt direcționate către locații speciale, decoruri personalizate, experiențe pentru invitați și servicii noi, precum creatorii de conținut dedicați rețelelor sociale.

Această transformare sugerează că, pentru tot mai multe cupluri, o nuntă reușită nu mai este definită de numărul invitaților, ci de felul în care este trăită și de amintirile pe care le lasă în urmă.

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2 comentarii

  1. Cel mai tare e sa cheme mai putini invitati si aia sa dea plicurile goale. „Spre deosebire de fotograful sau videograful clasic,aceștia filmează cu telefonul mobil”. Daca franturile alea verticale (mor cand ii vad tinand telefonul,vertical) pot fi numite filmare.Acum,o iei si pe partea ailalta: pentru cat au de gand sa tina casnicia aia,si pozele cu telefonul sunt prea bune,fiindca in spatele lor ranjeste un buton pe care scrie Delete by FOAME.

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  2. Ca la proști bani zvârliți. În loc să dai banii însurățeilor ce încep viața de familie ești prostiți de beneficiarii aiurelilor fără legătură cu nunta. Ce bani au ajuns la fotograf cu “sesiune de poze la diferite faze la îmbrăcatul miresei, a mirelui, filmări, poze în nuntă. Poze cât o cărămidă și filmări la care se mai uită nimeni. Am ales 3, 4 fotografii pe care le-am înrămat restul e balast. Nu mai se face fotografia de studio cu miri, familia etc. Poze de-a- valma. Tortul la fel, mare, cu artificii, dar de calitate îndoielnică. Fudulii de incultură. Dar să știți că la unguri se păstrează tradiția și nunta tradițională remarcabilă de la obiceiuri, muzică la meniu.

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