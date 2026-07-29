Administrația Trump blochează importurile de roboți avansați și echipamente pentru energie produse în străinătate

Administrația Trump a blocat marți importurile unor roboți avansați și echipamente folosite în proiectele de energie solară. Oficialii americani susțin că tehnologiile produse în străinătate pot fi folosite pentru spionaj, atacuri informatice sau provocarea unor pene majore de curent.

Restricțiile au fost anunțate de Comisia Federală pentru Comunicații din SUA, cunoscută drept FCC. Măsura vizează modelele noi de roboți mobili, inclusiv roboții umanoizi sau cei cu patru picioare. Pe listă au fost incluse și invertoarele electrice folosite pentru conectarea panourilor solare la rețeaua de electricitate.

Decizia vine după ce autoritățile americane au limitat și importurile unor drone și routere wireless produse în alte țări. Măsurile sunt motivate în special de temerile privind influența Chinei, relatează POLITICO.

Autoritățile avertizează asupra riscului de spionaj

Un grup format din reprezentanți ai mai multor instituții americane a stabilit că aceste tehnologii pot pune în pericol lanțurile de aprovizionare. Potrivit oficialilor, dispozitivele conectate la internet pot avea vulnerabilități care să permită accesul la infrastructura critică. Într-un scenariu extrem, acestea ar putea fi folosite pentru provocarea unor pene de curent sau pentru colectarea de informații despre cetățenii americani.

FCC și-a actualizat lista echipamentelor și serviciilor electronice considerate periculoase. Includerea pe această listă împiedică autorizarea noilor modele și folosirea lor pe teritoriul Statelor Unite.

„La îndrumarea președintelui Trump, FCC va continua să își facă partea pentru protejarea lanțurilor critice de aprovizionare ale Americii. Prin acțiunea de astăzi, FCC lucrează în deplină coordonare cu agențiile noastre de securitate națională pentru a face exact acest lucru”, a transmis președintele instituției, Brendan Carr.

Roboții ar putea fi controlați de la distanță

Autoritățile americane susțin că roboții avansați pot colecta cantități mari de date. Aceste informații ar putea ajunge în posesia unor state sau organizații ostile.

„Capacitățile de conectare la rețea ale sistemelor robotice avansate creează numeroase vulnerabilități și căi de atac, care pot permite manipularea datelor și a funcționării fizice a sistemului robotic avansat”, se arată într-un document al administrației americane.

Oficialii avertizează că dependența de roboți produși în străinătate prezintă riscuri de securitate cibernetică și de aprovizionare.

„Dispozitivele robotice avansate colectează date care ar putea fi folosite de actori rău intenționați pentru a-i supraveghea pe americani, pentru a crește capacitățile serviciilor străine de informații sau pentru a prelua de la distanță controlul roboților”, precizează documentul.

Măsura se înscrie în două dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump: limitarea competiției chineze în domeniul inteligenței artificiale și reducerea sprijinului pentru energia regenerabilă. China este unul dintre principalii producători mondiali de roboți, panouri solare și echipamente asociate.

Modelele deja autorizate pot fi vândute în continuare

Restricțiile se aplică doar modelelor noi. Persoanele care dețin deja astfel de dispozitive le vor putea folosi în continuare. Magazinele vor putea comercializa modelele care au primit anterior aprobarea autorităților americane. Decizia nu se aplică nici achizițiilor sau echipamentelor folosite de guvernul federal.

Administrația americană a introdus și o procedură prin care producătorii pot solicita derogări. Companiile care fabrică roboți avansați sau invertoare electrice pot cere aprobări condiționate pentru modele noi.

Solicitările vor fi analizate de Pentagon și Departamentul pentru Securitate Internă, printr-o procedură administrată de FCC. Un sistem similar este folosit pentru anumite drone și routere wireless.

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