”America First” ajunge la NATO. Pentagonul reevaluează trupele din Europa

Un NATO în care Europa plătește și apără mai mult

Pentagonul a lansat o evaluare a prezenței militare a SUA în Europa, a anunțat subsecretarul Apărării Elbridge Colby. „Aşa cum a explicat secretarul la momentul respectiv, va fi vorba de o adevărată reevaluare, menită să garanteze că NATO progresează rapid şi ireversibil către o Europă care îşi asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa convenţională”, a precizat pe X numărul doi al Pentagonului, potrivit News.ro. La summitul NATO de a Haga, în 2025, Aliaţii au promis că, până în 2035, vor aloca cel puţin 5% din produsul intern brut (PIB) pentru cheltuielile de securitate, dintre care 3,5% pentru cheltuielile strict militare.

„Rezultatul acestei evaluări va fi o accelerare a tranziţiei NATO către o alianţă mai solidă, mai echitabilă şi mai durabilă”, a punctat cel considerat ”eminenţa cenuşie” a acestei revizuiri a strategiei americane în privinţa NATO.

Presiuni în Congres pentru blocarea retragerii trupelor americane

Recenta iniţiativă a Pentagonului de a reduce efectivele militare a alarmat mulți congresmeni americani, care au introdus prevederi în proiectul de lege privind cheltuielile militare care ar interzice Departamentului Apărării să reducă efectivele sub 76.000 fără o evaluare a riscurilor efectuată de şeful Comandamentului European al SUA şi de șeful Statului Major Interarme.

Colby a declarat că evaluarea va stabili opțiuni bazate pe rigoare strategică și pe o analiză realistă a actualelor realități geopolitice și militare, în concordanță cu „Strategia Națională de Securitate din 2025 și Strategia Națională de Apărare din 2026” – documente fundamentale ale strategiei Statelor Unite. El a spus că va colabora îndeaproape cu comandantul suprem aliat al NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, și să continue consultările cu aliații, Congresul și alte structuri ale guvernului american.

Washingtonul mută greutatea apărării pe umerii Europei

Administrația Trump a acceptat recent transferul conducerii a două comandamente operaționale majore ale NATO de la ofițeri americani către aliați europeni. Marea Britanie va prelua conducerea Comandamentului Aliat pentru Forțe Întrunite de la Napoli, iar Italia va conduce Comandamentul de la Norfolk. Germania și Polonia vor împărți, prin rotație, conducerea Comandamentului de la Brunssum, în Olanda. Schimbarea reflectă direcția către un NATO mai ”condus de Europa” și presiunea ca aliații europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitățile de apărare.

Mai puține bombardiere, nave și drone

Primele informatii despre reducerea contribuției militare americane in Europa au fost publicate de săptămânalul german Der Spiegel, în luna mai. SUA intenționau să reducă la jumătate numărul anterior de bombardiere strategice, cu o treime avioanele de luptă. Urmau să desfășoare mai puține distrugătoare și niciun submarin. Europa ar urma să își asigure singură dronele de recunoaștere, iar SUA va limita livrarea de drone înarmate.

Wall Street Journal relata, la începutul lunii iulie, că secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, și Colby au făcut presiuni mari pentru reducerea efectivelor militare americane din Europa. Colby susține de mult timp reducerea angajamentelor militare ale Statelor Unite în afara Asiei, pentru a elibera resurse destinate contracarării Chinei.

Hegseth a vrut vină cu un anunț-bombă la Bruxelles

Pete Hegseth intenţiona să vină la Bruxelles, în iunie, pentru a face un anunţ-bombă în cadrul unei întâlniri cu oficialii de vârf ai NATO din domeniul apărării, scrie The Wall Street Journal, potrivit News.ro. El intenţiona să declare că SUA pregătesc reduceri suplimentare ale forţelor sale din Europa, care ar depăşi anularea desfăşurării unei brigăzi blindate în Polonia şi retragerea anterioară a unei brigăzi de infanterie din România, au afirmat surse familiarizate cu această chestiune. Însă propunerea lui Hegseth a fost respinsă după ce a fost comunicată lui Marco Rubio – consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump – şi altor înalţi oficiali.

Polonia scapă de reducerea trupelor americane

În luna mai, Polonia a primit asigurări din partea SUA în privința trupelor americane. Anterior, Pentagonul anulase rotația unei brigăzi în Polonia. Însă președintele SUA a renunțat și a anunțat în schimb planul de a trimite încă 5.000 de militari în Polonia, calificând această decizie drept o veste bună pentru aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului și afirmând că măsura va consolida securitatea Poloniei.

Războiul cu Iranul le-a oferit lui Hegseth şi Colby o nouă ocazie de a regândi angajamentele militare. În timp ce Marea Britanie a pus la dispoziţie o bază pentru bombardierele americane cu rază lungă de acţiune folosite pentru a lovi Iranul, Spania a refuzat să-şi pună la dispoziţie facilităţile pentru atacuri asupra acestei ţări. După ce cancelarul german a criticat strategia administraţiei Trump faţă de Iran, Trump a continuat în luna mai să critice Europa şi a ameninţat că va retrage trupele din Germania.