Adrian Mititelu dă nume: “Am prezentat la DNA dovezi“

Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, audiat la sediul DNA, în dosarul retelei Coldea, a lansat noi acuzații și la TV.

“Am prezentat la DNA dovezi care arata activitatea infractionala si arata abuzurile care s-au petrecut in cazul meu si cum s-au cumparat niste sentinte. Sentinte cumparate de Federatie si de reprezentatii ei, Mircea Sandu si Burleanu. Avocatul Traila a fost intermediarul, a fost camuflajul sa zic asa. Eu stiu ca Federatia a platit mai multe contracte care insumeaza in jur de 8 si 12 milioane de euro. Eu stiu ca am castigat la fond si la Curtea de apel s-au dat niste decizii absurde care au intors lucrurile la 180 de grade.

Concomitent cu aceasta decizia de la apel s-au platit sume mari de bani catre avocatul Traila si catre casa Tuca Zbarcea.

Decizia de apel a fost data de judecatorul Ovidiu Richiteanu – Nastase presedinte si judecator Carmen Gaina. Richiteanu este fiul unei procuroare DIICOT foarte apropiata de domnul Coldea. Eu stiu ca domnul Coldea este foarte apropiat de domnul Richiteanu. De atunci stiam, de la acea vreme cand mergeam la instanta si cand primeam informatii de la diversi oameni ca e omul serviciilor. Eu ma gandeam atunci ca e un lucur bun, ca ar putea sa ma ajute, eu nu stiam ce se intampla in spatele cortinei. Eu stiu ca judecatorul Richiteanu a comis un mare abuz si a dat o sentinta stramba in afara legii si stiu sigur va a favorizat niste infractori”, a spus Adrian Mititelu în exclusivitate la România TV.

„M-au lasat fara un patrimoniu de 30 de milioane de euro, la acea vreme, vorbim de anul 2011. Milioanele incasate de Traila si ce se intampla acum pe rol la DNA arata clar un modus operandi. Toata lumea stiam cum se lucreaza, auzisem zvonuri, auzisem chestiuni despre influentarea actului de justitie, dar acum pot sa va spun in mod sigur ca FRF a platit o suma uriasa ca si consultanta pentru aceste procese impotriva mea. Ei au cumparat aceste sentinte. Eu am castigat la fond, iar in apel a disparut tot. La Curtea de apel a fost prima mare lovitura. Cea mai mare lovitura. Poate doamna Iorga Morar are curajul sa mearga pana la capat pentru ca actele pe care le-am dus eu confirma un modus operandi. Este anormal sa platesti pentru un proces simplu 10 milioane de euro.

Aceste plati au fost bagate la o rubrica, printre altele. Eu am aflat intamplator pentru ca un membru al Comitetului executiv, unul din putinii care a citit si a ramas uluit cand s-a aprobat contractul si a vazut ce sume sunt. Vorbim de 5 milioane de euro in 2012. De exemplu, domnul Richiteanu a zis in decizie ca nu e valabil sechestru pentru cei 39 de jucatori. Stiti ca eu am fost condamnat pentru unul din cei 39 de jucatori de sub sechestru si Mircea Sandu a fost achitat pentru toti cei 39 de jucatori. Ei au fost achitati si eu am fost condamnat cu 3 ani de executare. Aceeasi situatie, a mea mult mai simpla eu am fost condamnat si ei achitati. Eu i-am facut plangere penala si lui Richiteanu, bineinteles nu a facut nimeni nimic la acea vreme.

Pe mine m-au si amenintat inainte sa fiu condamnat ca ma baga la puscarie. Traila era un pion, Traila este un pion, un executant, e bagat in fata pentru a intermedia aceste sume de bani. El era omul, cine il lua pe Traila castiga procesul. El nu exceleaza pentru ca e un mare meserias in drept, el castiga procesele doar prin aceste atuuri, prin legaturile pe care le are. El se invarte in acest sens cerc si e bagat la inaintare si acum este pastrat in Federatie, i dau si acum o leafa de 10 – 15 mii de euro pe luna. El este bun pentru ca atunci cand au un proces important apasa pe buton si el rezolva cazul. M-am oferit sa ma si audieze DNA sa spun lucruri pe care nu le puteam scrie si care vor proba fara dubiu acest modus operandi.”, a mai spus Adrian Mititelu.