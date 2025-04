Cât de periculos e un cutremur de 6,3 grade (video)

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 grade a avut loc vineri în provincia Esmeraldas, nord-vestul Ecuadorului. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite și peste 100 de locuințe distruse, potrivit unui bilanț publicat vineri de autorități, relatează AFP și Reuters.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri, în jurul orei locale 06:45 (11:45 GMT), potrivit Institutului american de geofizică (USGS).

Seismul, înregistrat la 8,4 km de orașul Esmeraldas, capitala provinciei de coastă cu același nume, aproape de granița cu Columbia, s-a resimțit în 10 din cele 24 de provincii ale țării sud-americane. Rețelele de electricitate și telecomunicații, precum și un pod și drumuri au fost afectate, au anunțat autoritățile locale.

Președintele ecuadorian recent reales Daniel Noboa a anunțat pe platforma X înființarea de adăposturi și distribuirea de truse de ajutor umanitar.

Compania națională de petrol Petroecuador și-a suspendat pentru scurt timp operațiunile la rafinăria din Esmeraldas, care produce peste 100.000 de barili de petrol pe zi. ‘Au fost constatate pagube în unitățile sale’, a declarat compania într-un comunicat.

📌 EARTHQUAKE ‼️‼️

A powerful 6.0-magnitude earthquake struck about an hour ago at 6:44 AM (April 25, 2025), with the epicenter located 9.31 km from Esmeralda. The quake was strongly felt across several cities in Ecuador, causing significant damage in some areas. pic.twitter.com/IbWkAC1dZa

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 25, 2025