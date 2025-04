Autostrada Unirii: documentația pentru ultimele trei tronsoane a fost transmisă la ANAP

Compania Națională de Investiții Rutiere a finalizat și a transmis, astăzi, spre validare, către Agenția Națională de Achiziții Publice documentația pentru lansarea licitațiilor de proiectare și execuție a ultimelor trei tronsoane ale Autostrăzii Unirii-A8.

Cele trei tronsoane dintre Lețcani, Iași și Ungheni au o lungime totală de 33 kilometri și un cost estimat de peste 9 miliarde lei.

,,Pentru aceste trei loturi, după întâlnirile cu antreprenorii, am inclus mai multe modificări în documentația de atribuire. Concret, dacă se optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin rețineri succesive, CNIR a stabilit suma inițială în procent de 0,5 % din valoarea contractului. De asemenea, termenul pentru pregătirea ofertelor va fi extins și stabilit prin raportare la complexitatea proiectului. Totodată, potențialii ofertanți își vor putea asuma documentația de atribuire prin semnarea electronică sau printr-o

declarație pe proprie răspundere. Nu în ultimul rând am decis să simplificăm prezentarea graficului de execuție”, a precizat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Tronsonul 3, Lețcani -Iași (DN 24) are o lungime de 17,7 kilometri și include 18 poduri și pasaje, 6 tunele și 2 noduri. Durata de proiectare și execuție este de 46 de luni. Tronsonul 4, Iași-Golăiești (12,7 km) are prevăzute 12 pasaje, 2 tunele și un nod. Durata de proiectare și execuție : 46 luni. Tronsonul 5, Golăiești -Vamă (pod peste Prut la Ungheni) are o lungime de 2,77 km și va fi construit în 18 luni.

Anunțul de licitație va fi publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice după parcurgerea tuturor procedurilor.