Ai nevoie de 5.000 de lei pensie ca să trăiești decent în România în 2026. Cum au fost „mâncați” banii pensionarilor de scumpiri

Potrivit analistului economic Adrian Negrescu, citat de Adevărul, pentru a păstra puterea de cumpărare a unei pensii de 3.000 de lei din urmă cu cinci ani, venitul ar trebui să fie astăzi de aproximativ 4.600 – 4.700 de lei.
„Dacă însumăm inflația din ultimii cinci ani, rezultă că prețurile din România au crescut cumulat cu aproximativ 50-55%”, explică Adrian Negrescu.
Cu alte cuvinte, o pensie care pe hârtie a rămas aceeași a pierdut o parte importantă din valoarea reală, iar diferența se vede în fiecare lună: în mai puține cumpărături, în facturi care apasă mai greu și în decizii dificile luate înainte de următoarea pensie.
În doar trei ani, puterea de cumpărare a pensionarilor s-a prăbușit
Eroziunea banilor nu este doar o problemă a ultimilor cinci ani, și perioada recentă a adus o presiune puternică asupra veniturilor fixe. Potrivit lui Adrian Negrescu, în intervalul 2023-2025, inflația cumulată a depășit 27-28%.
„O pensie de 3.000 de lei de astăzi cumpără cam cât cumpărau 2.340-2.350 de lei acum trei ani”, explică analistul.
Pentru un pensionar, această diferență poate însemna mai puține produse puse în coș, amânarea unor cumpărături sau reducerea cheltuielilor pentru lucruri considerate importante.
Pensionarii sunt mai vulnerabili în fața inflației decât alte categorii sociale. Ei n-au opțiunea de a-și schimba jobul pentru un salariu mai mare
Inflația nu afectează toate categoriile de populație în același fel, deoarece, pentru un pensionar, problema este că o mare parte din venit merge către cheltuieli care nu pot fi eliminate: hrană, medicamente, utilități și locuință.
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Un angajat poate, în unele situații, să își crească veniturile prin schimbarea locului de muncă sau prin venituri suplimentare.
În schimb, pentru un pensionar, suma lunară este de cele mai multe ori fixă, iar fiecare creștere de preț reduce direct libertatea de cheltuire.
În acest context, Adrian Negrescu atrage atenția că inflația oficială este o medie calculată pentru întreaga populație, însă pensionarii au un alt tip de consum.
„Vârstnicii consumă disproporționat mai multă energie și utilități, medicamente și servicii medicale, alimente de bază și cheltuieli de locuire, exact categoriile care au avut creșteri de preț peste medie”, spune analistul economic.
Facturile și medicamentele au devenit cele mai mari presiuni pentru pensionari
Printre cele mai mari probleme se află costurile lunare ale gospodăriei. Energia electrică, întreținerea, alimentele și tratamentele au ajuns să consume o parte tot mai mare din venituri, în special pentru cei care trăiesc doar din pensie.
„Cel mai clar exemplu este energia electrică. Dacă în urmă cu un an o factură medie era de aproximativ 200 de lei, astăzi ea depășește 300 de lei – o creștere de peste 50% resimțită direct de gospodăriile mici, tipice pentru pensionari”, afirmă Adrian Negrescu.
Presiunea este și mai mare în cazul medicamentelor. Pentru unii pensionari, tratamentul lunar devine o cheltuială care trebuie echilibrată cu restul nevoilor de bază.
„La această presiune se adaugă medicamentele, unde mulți vârstnici ajung să cumpere doar jumătate din rețeta prescrisă de medic”, spune analistul economic.
De ce nu se simte creșterea pensiilor în buzunarul pensionarilor
Ultima majorare importantă a pensiilor a avut loc la începutul anului 2024, când veniturile au fost indexate cu 13,8%, iar recalcularea a adus creșteri pentru aproximativ 3 milioane de pensionari. Însă ulterior, mecanismul de indexare a fost blocat, pe fondul presiunilor asupra bugetului de stat.
„Practic, timp de aproape trei ani, o pensie de 3.000 de lei a rămas exact aceeași sumă nominală, în timp ce prețurile au continuat să crească”, explică Adrian Negrescu.
Astfel, problema nu este doar cât primește un pensionar, ci cât mai valorează acei bani în economia reală.
Aproximativ 2,7 milioane de români trăiesc cu pensii sub 2.700 de lei
În mod cert, cei mai vulnerabili sunt pensionarii cu venituri mici, pentru care fiecare creștere de preț se simte imediat. Adrian Negrescu arată că aproximativ 2,7 milioane de români trăiesc cu pensii sub 2.700 de lei, categorie pentru care reducerea puterii de cumpărare poate afecta direct nivelul de trai.
Când ar putea pensiile să fie mai apropiate de nevoile reale ale pensionarilor
Probabil că nu este pensionar care să nu se întrebe când și dacă vreodată venitul de la stat pe va fi măcar apropiat de nevoile financiare lunare. În acest sens, experții vorbesc despre faptul că se pot realiza cu greu anticipații, deoarece evoluția veniturilor pensionarilor va depinde de mai mulți factori: situația finanțelor publice, nivelul inflației și deciziile privind politica fiscală.
Potrivit analistului economic, reluarea indexării cu rata inflației ar putea ajuta pe viitor, însă recuperarea pierderii acumulate nu se va produce rapid.
„Cel mai probabil scenariu pentru următorii ani este unul de recuperare lentă și parțială – nu de revenire la nivelul real de trai din urmă cu trei-cinci ani, ci de stopare, în cel mai bun caz, a ritmului actual de erodare”, conchide Adrian Negrescu.
12 comentarii
Nemultumitii pot apela la Nicusor.Sa-l roage sa nu mai toace 569.000 de Dolari in fiecare luna, platind niste americani care sa-l invete cum si pe unde sa o ia ca sa ajunga la Trump sa-i pupe ghiulul.E disperat saracul.Mai bine sa le dea un ajutor unor oameni necajiti,,care cam fac foamea.Nici asta nu-ti convine,iar cenzurezi,sa-ti fie rusine .
Nemultumitii pot apela la Nicusor.Sa-l roage sa nu mai toace 569.000 de Dolari in fiecare luna, platind niste americani care sa-l invete cum si pe unde sa o ia ca sa ajunga la Trump sa-i pupe ghiulul.E disperat saracul.Mai bine sa le dea un ajutor unor oameni necajiti,,care cam fac foamea.
…5000 lei/luna la pensionar, daca locuieste in proprietatea personala, si nu e nevoit sa plateasca chirie. In caz contrar, nici de azil nu-i ajung banii astia
Eu primesc, „de la ei”, 5.000 in fiecare luna. Sunt euro, nu lei, nu e pensie si nici salariu, dar ma descurc binisor. S-o tina tot asa ! PS: precis ca unii cred ca-i o gluma, NU, cu banii nu se glumeste !
Cum adica,ma ? Pai,erau unii care se laudau cu „Ieftin,dar bun”,iar alaturi de ei,altii,care „economisesc bani,nu dragoste”.Sa nu mai zic de aia care ne spun ca „meritam sa fim surprinsi”.
Nicușor -Bolojan, capii crimei contra pensionarilor ce au contribuit cu bani, muncă, sacrificii , mulți ani la dezvoltarea României în epoca de aur, când țara a fost scoasă din sărăcia lucie, analfabetism, o economie fără industrie și cu agricultură rudimentară, jefuită de liberali și țărăniști.
Mda, 5000 lei pentru un pensionar, cel putin 15000 pentru un politician sau magistrat, cum prnsionarii sunt prea mulți, majorarile de mi de lei se vor acorda doar politicienilor si magistratilor, că, „ei reprezintă România „, restul milioanelor de români…umplutură electorală.
„Potrivit analistului economic, reluarea indexării cu rata inflației ar putea ajuta pe viitor, însă recuperarea pierderii acumulate nu se va produce rapid.”
Pai PUTEREA deja a sugerat ca nici in 2027 nu se vor indexa pensiile ! Nu exista niciun fel de empatie fata de pensionari, ba as zice ca atata ura cat la PNL si USR fata de pensionari niciodata nimeni nu a avut.
Si nu inteleg de ce. Astia au fost cumparati din strainatate, nu crescuti de parintii si bunicii lor?
Indexarea a orice este o introducere pe piata a unor bani fara acoperire in valoare, deci, INFLATIE ! E asa de greu sa intelegeti ? Ce vi se da este taxat de catre inflatie, taxa pe .rostie. De la Grindeanu nu ma astept, el „umbla cu capul gol ca balerinele”, cum bine zicea Toma Caragiu.
Pai si salariul minim la fel. Un om care munceste nu poate trai cu 2500 lei.
Pai nu vezi ce zice asta? Cica salariatii saraci isi pot gasi un job mai bine platit 🤣🤣
la Sfantul Asteapta, noi avem de hranit administratie prezidentiala, tot felul de comisii, ONG-uri reviste fara cititori, etc. sa ne ajutam vecinii sa stea pe aici mii, zeci de mii sau sute, pt care atentia sa nu le fie greu este esetiala…oare s-au angajat sau le plitim casa, masa si transport si in acelasi timp aducem persoane din Asia ca forta de munca? De unde si pt un sofer care dupa 35 de ani primeste 1500 de lei nu 3000 nu 5000 cum viseaza A Negrescu si el un teoretician rupt de realitate…5000, 3000 cand multi au sub 2000 de lei/luna