„În dimineața zilei de 24 iulie 2026, două avioane românești F-16 de la Baza Aeriană Fetești și două Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate sub comanda și controlul NATO pentru a identifica un vehicul aerian fără pilot (UAV) necunoscut care zbura aproape de spațiul aerian românesc.”, se arată într-un comunicat al NATO.

Organizația notează că drona a fost „identificată prompt”, iar după ce a intrat în spațiul aerian românesc, mijloacele NATO au primit aprobarea de a acționa.

„La scurt timp după aceea, ținta a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Acest efort multinațional comun arată că NATO este pregătită și capabilă să reacționeze 24/7 la orice amenințare aeriană potențială, pentru a ne proteja teritoriul și populația.”

Membrii NATO și România, achiziții de interceptori sol-aer

„Doborârea are loc în contextul în care NATO, România și alte state achiziționează activ interceptori sol-aer pentru a consolida capacitățile de apărare aeriană ale Aliaților și ale statelor naționale. România, de exemplu, a achiziționat sistemul anti-dronă MEROPS, conceput pentru interceptarea sistemelor aeriene fără pilot de mici dimensiuni.”, transmite organizația

O investigație este în desfășurare, iar NATO se află în contact strâns cu autoritățile române, mai transmit aceștia.

Dronă doborâtă deasupra României, vineri dimineață

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri dimineață, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Operațiunea a avut loc deasupra județului Buzău, iar aparatul de zbor a căzut în zona localității Padina.

Drona ar fi fost pe teritoriul României timp de 83 de minute, parcurgând aproximativ 200 de kilometri.

Comandatul operațiunii, Gheorghe Maxim, spune că „decizia de angajare a tintei a fost luată imediat după intrarea în spațiul aerian românesc”. „A fost declarată țintă ostilă”.

Acesta a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian național a fost doborâtă de avioanele F16 românești, deși ținta a fost angajată și de aeronavele italiene care asigurau misiunea de Poliție aeriană. Inițial, aviația italiană a ratat ținta.

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