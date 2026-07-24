Vestea că Oradea Pride a fost interzis a ajuns până la Paris. Primarul Emmanuel Grégoire: „Este inacceptabil”

„Niciun oraș european nu ar trebui să fie nevoit să justifice dreptul de a exista și de a manifesta în demnitate.”

Teo Voicu
Vestea că Oradea Pride a fost interzis a ajuns până la Paris. Primarul Emmanuel Grégoire: „Este inacceptabil”

„Niciun oraș european nu ar trebui să fie nevoit să justifice dreptul de a exista și de a manifesta în demnitate.”

Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a criticat atitudinea autorităților de la Oradea, care au interzis desfășurarea Pride Oradea. Acesta a declarat, într-o postare pe X, că ceea ce s-a întâmplat „este inacceptabil” și că niciun oraș european nu ar trebui să fie nevoit să justifice „dreptul de a exista și de a manifesta demnitate”

„Interzicerea Pride-ului din Oradea este inacceptabilă. Niciun oraș european nu ar trebui să fie nevoit să justifice dreptul de a exista și de a manifesta în demnitate.”, a transmis pe X, primarul orașului Paris.

„Împreună cu Orașul Paris, țin să-mi exprim pe deplin sprijinul pentru comunitatea LGBT+ din România.”, a mai scris acesta.

 

Pride-ul de la Paris, o tradiție de aproape 50 de ani

Parada LGBT din Paris se organizează din 1977, deci de 49 de ani până în 2026.

Marșul este coordonat de Inter-LGBT, o federație care reunește peste 80 de asociații LGBT franceze. Traseul pornește de obicei din centrul Parisului și se încheie la Place de la République, unde au loc un concert și discursuri.

De regulă, zeci de mii de persoane participă la această manifestație, conform estimărilor autorităților.

Oradea Pride, interzis pentru al patrulea an consecutiv

Primăria Oradea a interzis, pentru al patrulea an consecutiv, organizarea Marșului Oradea PRIDE, invocând în dispoziția semnată de primarul Florin Birta presupusa încălcare a „normelor de conduită socială și a bunelor moravuri”.

Organizatorii, Asociațiile ARK ORADEA și ACCEPT, susțin că decizia este discriminatorie și au anunțat că marșul va avea loc pe 25 iulie, de la ora 16:00, în fața Primăriei Oradea.

Situația de la Oradea a atras atenția forurilor internaționale și a stârnit un val de solidaritate la nivel global, peste 150 de organizații din 30 de țări cerând respectarea dreptului la întrunire pașnică.

Scandalul legat de respingerea repetată a marșului Pride la Oradea a ajuns și în cunoscuta publicație britanică The Guardian, care a dedicat un amplu material situației din vestul țării.

Aceștia au subliniat decizia autorităților locale de a bloca evenimentul pentru al patrulea an consecutiv. Jurnaliștii străini citează pe larg frustrarea organizatorilor și analizează obstacolele birocratice invocate de primărie.

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4 comentarii

  1. Nu are nimeni nimic cu ei, dar daca localnicii (adica majoritatea) nu vor o defilare, ei(adica minoritatea) de ce nu inteleg lucrul asta? Minoritatea se supune majoritatii casa-i in democratie!

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  2. Deci nu pot sa-mi explic! Comunitatea noastra LGBTQ++ este atat de uriasa dar aici se exista numai comentarii putinist legionare??? Unde sunt colegii mei?? Haideti sa REZISTam!!!

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