Vestea că Oradea Pride a fost interzis a ajuns până la Paris. Primarul Emmanuel Grégoire: „Este inacceptabil”

„Interzicerea Pride-ului din Oradea este inacceptabilă. Niciun oraș european nu ar trebui să fie nevoit să justifice dreptul de a exista și de a manifesta în demnitate.”, a transmis pe X, primarul orașului Paris.

„Împreună cu Orașul Paris, țin să-mi exprim pe deplin sprijinul pentru comunitatea LGBT+ din România.”, a mai scris acesta.

L’interdiction de la Pride d’Oradea est inacceptable. Aucune ville européenne ne doit avoir à justifier le droit d’exister et de manifester dans la dignité. Avec la Ville de Paris, je tiens à exprimer pleinement mon soutien à la communauté LGBT+ roumaine. — Emmanuel Grégoire (@egregoire) July 24, 2026

Pride-ul de la Paris, o tradiție de aproape 50 de ani

Parada LGBT din Paris se organizează din 1977, deci de 49 de ani până în 2026.

Marșul este coordonat de Inter-LGBT, o federație care reunește peste 80 de asociații LGBT franceze. Traseul pornește de obicei din centrul Parisului și se încheie la Place de la République, unde au loc un concert și discursuri.

De regulă, zeci de mii de persoane participă la această manifestație, conform estimărilor autorităților.

Oradea Pride, interzis pentru al patrulea an consecutiv

Primăria Oradea a interzis, pentru al patrulea an consecutiv, organizarea Marșului Oradea PRIDE, invocând în dispoziția semnată de primarul Florin Birta presupusa încălcare a „normelor de conduită socială și a bunelor moravuri”.

Organizatorii, Asociațiile ARK ORADEA și ACCEPT, susțin că decizia este discriminatorie și au anunțat că marșul va avea loc pe 25 iulie, de la ora 16:00, în fața Primăriei Oradea.

Situația de la Oradea a atras atenția forurilor internaționale și a stârnit un val de solidaritate la nivel global, peste 150 de organizații din 30 de țări cerând respectarea dreptului la întrunire pașnică.

Scandalul legat de respingerea repetată a marșului Pride la Oradea a ajuns și în cunoscuta publicație britanică The Guardian, care a dedicat un amplu material situației din vestul țării.

Aceștia au subliniat decizia autorităților locale de a bloca evenimentul pentru al patrulea an consecutiv. Jurnaliștii străini citează pe larg frustrarea organizatorilor și analizează obstacolele birocratice invocate de primărie.

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