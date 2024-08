Alendelonu’ lu’ dăncilu’ Ciucă

Pardon, scuzaț’, da’ mi se pare că e aproape sigur : cred că alde Ciolacu au cel puțin un om infiltrat în echipa de sconxilieri a contra-catindatului brînzidențial Ciucă, cu scopul de a-l ajuta pe șeful penelist să ajungă, 200 %, taman ca mîrțoaga pe care stăpînul o ducea la tîrg nu ca s-o vîndă, ci ca s-o facă de rușine. Să muară mama lu’ Proces Verbal dacă n-o fi așa ! Al’fel nu se explică de ce malagambiștii PR-ului limberal îl bagă pe Moș Teacă în tot felul de plăcinte dorsale bovine, care de care mai de rîsul curcilor, de parcă nea Ciucă are nevoie de ajutor ca să se facă de cacao. Nu, stimați tovarăși și pr’eteni, omu’ kaki n-are nevoie de găleți ajutătoare cu cacao zootehnică, are talent natural la asta, e darul lui de la domnul zeu.

În plus, să vă fie clar : ăia care credeați, ca nijte putinijti odioji, că domnul general cu paișpe stele Nicolae Ciucă ie dăcît scriitor de renume mondial, n-aț’ ghicit – dl președinte al partidului brătienist liberal e și cinefil de mare angajament, ba chiar și oleacă de coleg, pă criticărie dă film, cu duamna Irina Margareta Nistor. Cel puțin așa reiese din recenta postare feisbucică a celui mai panouat scriitor inexistent de pe plaiurile carpatine, postare dedicată morții actorului Alain Delon.

,, Vale, Alain ! ,, , scrie ex-premierul Ciucă la finalul postării sale gonflabile, după o listă cu titluri de filme în original, de zici că vrea să-i facă-concurență lu’ duamna Nistor nu doar la cine-criticărie, ci și la traduceri din diverse limbi străineze. Da’ asta e mai puțin plauzibil, că fi’n’că lu’ nea plotoneru-general Ciucă îi transpiră creieru’ și dacă tre’ să zică ,, Mîinile sus ! ,, în franceză, d-apoi să citească relativ corect titlurile pe care i le-au pus scribușorii în postarea despre Alain Delon.

Pe bune, aș putea paria că nea burtoșelu’ lăberal-șef crede că ,, vale ,, , vorba aia de la finalul postării, e un fel de a zice că gata, Delon s-a dus la vale și nu se mai întoarce, ca-cum ar fi. Să nu-mi ziceți cumva că, pe lîngă calibrul kalașnikovului și diametrul castronului, gușățelul mental proptit de Joianis în fruntea turmei peneliste știe și vorbe d’astea, dîn limbi muarte, ca milităria romîneză. El e din alt film, bre, crejtinilor, cu generalul Grassus și prim-consulul Nema Pămpălăus Ciucius. Comedie de groază, e drept, dar o să ruleze la toamnă pe toate ecranele, după ce a avut avanpremiera pe toate panourile.

Ar fi de rîs, dacă n-ar fi de plîns, mai ales cînd ne amintim că această osînză cerebrală a condus guvernul unei țări zise Romînia. Iar felul în care dăncilul lăberal de la cureaua joianistă se umple de ridicol, cu sprijin masiv din propria ogradă, îmi aduce aminte de o descriere citită demult : un cuțit fără lamă, căruia îi lipsește mînerul. Cam asta e acest Cezărică Căcaius Uliuliuius în uniformă galben-albăstrie, cu buline maro. Vă place sau nu, dar asta e concluzia : o asemenea arătare cu pretenții liberale îl face pe jmecherașul haissamist Ciolacu să pară nepot de cumătră de-a lui Seneca, cu toate malțprasiurile lui de covrigar ieften. Și, vorba aia, cică liberalii ie mai elitoși dăcît pesediștii, p’ecum ne-a zisără cohortili liicenilor dă curte.

Pe vremea cînd nu știam că tovarășii dictatori semi-analfabeți Nicolae și Elena Ceaușescu vor fi urmați, în pseudo-democrație, de alți pseudo-savanți de renume mondial, ,, alendelonul ,, era un fel de cojoc la modă în Romînia, croit după modelul purtat de Alain Delon într-unul din filmele sale. Iată de ce cred că e posibil ca domnul tovarăș catindat lăberal Ciucă să fi lăcrămat feisbucic cu gîndul că s-a dus la vale un cojoc care i-a încălzit, fie și de la la distanță, multe seri friguroase. Mai ales serile în care vîntul bătea tăios peste mantaua lui Nicu, de gardă în schimbul doi, cu gîndul la alendelonul pe care o să și-l cumpere din prima soldă de locotenent. Ce om sensibil, care plînge la scoaterea din fabricație a unui cojoc legendar …

Conform paginii feisbuciste a bocitorului de cojoace, nea Nicu ( Ciucă, nu Ceaușescu ) a vizitat recent Festivalul de Benzi Desenate Istorice, așa că am o rugăminte pentru echipa noului Bulă cu cașchetă de rezervist : băi, nu vă mai bateți joc chiar așa de bietul tălălău. O fi el prost, da’ e prostul vostru. Duceți-l măcar la un festival de benzi desenate umoristice, că acolo e de-al casei și se pierde în peisaj, nu mai rîde lumea de el așa tare. Sau îl puteți duce la o lansare de bere Ciucaș cu aromă de creier ars, o să se asorteze perfect și poate zice că e văr drept cu berea.

În fine, datorită eroului Ciucă, un lucru e sigur: sîntem contemporani cu apariția a două variante 2.0 pentru o veche vorbă romînească, ,, baba și mitraliera ,, : ,, Ciucă și scriitoria ,, , Ciucă și cinefilia ,,. Plus, eventual, ,, Ciucă și latinăria ,,. Din vale, nu din deal, ca Bolentinu’.

Aaa, și încă un sfat pentru sconxilierii ciucești : nea Nicu știe că Al Ain e o echipă de fotbal din țările arabe, așa că nu-l mai puneți să-i scrie la tutuială lu’ Alain, că naiba știe ce mai înțelege și intrăm naibii în război cu vreo șeicărie din Golf. Allah Akbar, nea Nicule, și nu uita : în trei luni și restu’ zile scapi de hainele civile. Hai, lăberare !

Lucian Postu

Lucian Postu este publicist şi consultant politic, PR & media. A fost corespondent BBC şi Radio Europa Liberă , consultant BBC pentru Republica Moldova şi editorialist al mai multor publicaţii. Foloseşte ortografia recomandată de Institutul de Filologie ” Al. Philippide ” din Iaşi , cu excepția cuvîntului ” romîn ” și a derivatelor sale ( https://lucianpostu.wordpress.com/rominia-i-a/ )