UPDATE: Mesajele care au declanșat panica în Portul Constanța anunțau că mai multe bombe ar fi fost amplasate în clădirea portului și în terminalul de pasageri. Acestea ar fi fost ascunse în diferite obiecte, iar persoanele aflate în zonă erau îndemnate să plece.

„Dacă nu vrei să te rănești, cel mai bine este să pleci”, se arată într-unul dintre mesajele primite de Autoritatea Navală Română, potrivit Digi24.

Amenințările au fost transmise în limba română, de pe două numere cu prefixe din Ucraina și Polonia. Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, mesajele audio par să fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Ancheta este în desfășurare.

UPDATE: Amenințarea cu bombă din Portul Constanța a fost transmisă de pe două numere de telefon din afara României, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Unul dintre numere are prefix de Ucraina, iar celălalt are prefix de Polonia.

„A fost semnalizată o alertă cu bombă de pe două numere de telefon din afara României”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Prin cele două numere a fost transmis un mesaj audio în limba română. Specialiștii suspectează că înregistrarea a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Autoritățile fac verificări pentru identificarea celor care au transmis amenințarea.

Radu Miruță a precizat că Portul Constanța nu a fost închis în totalitate. Au fost evacuați doar angajații din clădirile indicate de Serviciul Român de Informații, iar situația este în continuare în desfășurare.

UPDATE: Alerta a fost declanșată la ora 11:26, după ce un angajat al Autorității Navale Române a sunat la 112. Acesta a anunțat că instituția primise un mesaj audio înregistrat, în limba română, privind existența unor bombe în zona Terminalului Pasageri. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că structurile competente fac verificări și că nu au fost dispuse măsuri de evacuare în port.

„Am rugămintea la calm şi transmit populaţiei ca nu sunt elemente de îngrijorare şi să aibă încredere în instituţiile statului”, a declarat prefectul, citat de News.ro.

Știrea inițială

Manevrele navelor maritime și fluviale au fost suspendate miercuri, în jurul orei 11.40, în Portul Constanța Nord și Sud, în urma unei amenințări cu bomba. Angajații au fost evacuați din mai multe clădiri, iar accesul în port este restricționat, relatează Digi24.

Marinarii care urmau să iasă în larg au fost anunțați că manevrele de intrare și ieșire din port au fost oprite. Mai mulți angajați au fost scoși din clădire. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale forțelor de ordine.

Un bagaj suspect ar fi declanșat alerta

Alerta ar fi fost declanșată după descoperirea unui bagaj suspect în incinta portului. Accesul în Portul Constanța a fost restricționat, iar activitatea navelor rămâne suspendată ca măsură de precauție.

Autoritățile nu au transmis, deocamdată, detalii despre natura obiectului suspect sau despre durata restricțiilor.