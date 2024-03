Alexandra Păcuraru. ”Există viață și după divorț”

Alexandra Păcuraru de la Realitatea PLUS confirmă retragerea din televiziune, dar o postare făcută de aceasta pe o rețea de socializare provoacă nedumerire.

Pe site-ul TV apărea un comunicat care anunța că Alexandra Păcuraru se retrage temporar din televiziune, numai că decizia nu îi aparține, iar retragere ar fi definitivă.

„O surpriză am avut când am văzut acel comunicat. Da, este adevărat, m-am retras din televiziune, din Realitatea PLUS, mai precis am fost retrasă definitiv aș spune eu din Realitate PLUS. Dar asta nu înseamnă că nu există viață și după divorț și poate una mult mai bună”, afirmă Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea PLUS, într-o înregistrare publicată pe TikTok.

Și anul trecut s-a retras

Alexandra Păcuraru a mai anunțat și anul trecut, în octombrie, că se retrage. Invoca atunci probleme de sănătate.

Comunicatul Realitatea PLUS

„Jurnalista Realitatea PLUS Alexandra Păcuraru, moderatoarea unor emisiuni cu tradiție în trustul Realitatea, ca „România Suverană” și „Caravana România Suverană”, ia o pauză de la televiziune.