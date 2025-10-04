Alexe și Rogobete se ceartă pe chiuvete

Dotările din secţia ATI a Spitalului ”Sf. Maria” au devenit motiv de dispută între ministrul Sănătăţii și şeful CJ Iaşi, membri a două partide politice.
Social-democratul Rogobete îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, liberalul Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria”, unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit. Rogobete spune că deşi Alexe a prezentat public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATII, ”realitatea din teren arată contrariul”, comentează Rogobete.
”Este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinţi public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATI şi să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?”, scrie Rogobete pe Facebook.
El spune că a fost personal în spital şi a văzut că în saloanele ATI de la Iaşi nu există nicio chiuvetă.
”Poate există în planuri şi în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă şi gravă: s-a semnat recepţia unor lucrări diferit faţă de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situaţie extrem de gravă, care nu mai ţine doar de administraţie defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieţii pacienţilor“, declară ministrul Sănătăţii.
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a susţinut vineri că „în toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Sunt şi cabinete medicale cu chiuvetă prevăzută”.
