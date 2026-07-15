Spania a ajuns în finala Cupei Mondiale. Reacția familiei regale a făcut imediat înconjurul internetului VIDEO

Victoria Spaniei cu 2-0 în fața Franței, care a adus calificarea în finala Cupei Mondiale 2026, a fost trăită cu emoție în întreaga țară, inclusiv de familia regală. Deși nu a fost prezentă pe stadionul din Dallas, Casa Regală a urmărit meciul de la distanță și a transmis imediat un mesaj de susținere pentru naționala pregătită de Luis de la Fuente, noteaz casareal.es.

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Regele Felipe al VI-lea, regina Letizia, prințesa moștenitoare Leonor și infanta Sofia au urmărit împreună finalul partidei, îmbrăcați în tricouri personalizate ale naționalei Spaniei, într-un moment surprins într-un videoclip publicat pe conturile oficiale ale Casei Regale. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, fiind apreciate de mii de suporteri care au salutat apropierea familiei regale de echipa națională. Mesajul transmis de Casa Regală

Mesajul transmis de Casa Regală a fost unul plin de entuziasm și încredere înaintea ultimului act al competiției. „Ați demonstrat din nou de ce sunteți una dintre cele mai mari echipe din lume. Acum, cu o țară întreagă alături de voi, este timpul să luptați pentru titlu. Vă mulțumim că ne-ați făcut să ne bucurăm de acest parcurs”, a fost mesajul publicat după fluierul final.

Familia regală nu a putut fi prezentă la semifinală deoarece, în aceeași zi, a participat la ceremonia Premiilor Prințesa de Girona, organizată la Barcelona. Evenimentul, dedicat tinerilor remarcabili din Spania și America Latină, era programat cu mult timp înaintea turneului final, motiv pentru care membrii Casei Regale și-au urmărit reprezentativa de la distanță.

Regele Felipe este cunoscut drept unul dintre cei mai mari susținători ai naționalei Spaniei. El a asistat la un meci din faza grupelor în Mexic și a participat inclusiv la prezentarea oficială a lotului pentru Cupa Mondială. Totodată, familia regală are o tradiție de a fi alături de reprezentativele Spaniei la marile competiții. Regina Letizia și infanta Sofia au fost prezente la finala Cupei Mondiale feminine din 2023, câștigată de Spania, iar după triumful din 2010, membrii familiei regale au celebrat alături de jucători atât pe stadion, cât și ulterior la Palatul Regal din Madrid.

După succesul cu Franța, Spania va disputa finala Cupei Mondiale 2026 împotriva câștigătoarei celei de-a doua semifinale, dintre Anglia și Argentina. Există așteptări ca regele Felipe, regina Letizia, prințesa Leonor și infanta Sofia să fie prezenți în tribune la ultimul act al competiției pentru a susține naționala în încercarea de a cuceri al doilea titlu mondial din istorie.