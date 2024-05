Am intrat în Zodia Gemeni. Ce se zice despre nativii din această zodie

Incepe Zodia Gemeni. Zodia Gemeni reprezintă a 3-a zodie pe cercul zodiacului clasic european cu începere din 21 mai, încheindu-se pe 21 iunie. Denumirea zodiei evocă două personaje celebre în mitologia antică, gemenii Castor şi Polux, copiii lui Zeus şi Leda, şi ale căror nume au fost date stelelor Alfa şi Beta din constelaţie, potrivit planetariubm.ro.

Zodiacul are o vechime de peste 5.000 de ani şi este recunoscut ca fiind primul sistem cunoscut de coordonate ale cerului.

Zodia Gemeni, asemenea zodiei Feicoară, este guvernată de prima planetă din sistemul solar, planeta Mercur, care în mitologie reprezintă mesagerul zeilor. Este o zodie masculină de aer, duală, predominant intelectuală. Exprimarea nativilor zodiei poate alterna între bunăvoinţă, farmec, nervozitate, sarcasm, zgârcenie.

Persoanele născute sub acest semn sunt entuziaste, ambiţioase şi nerăbdătoare. Sunt genul de oameni care fac mai multe lucruri în acelaşi timp. Foarte importantă pentru născuţii zodiei este comunicarea.

Gemenii pot fi originali, dorinţa lor este să facă totul în stil propriu, dovedindu-se uneori dificili pentru ceilalţi. Interesele lor sunt multiple şi diverse, pentru că aproape totul le atrage atenţia, chiar dacă numai pentru o scurtă perioadă. Sunt atât de curioşi, încât vor să ştie şi să experimenteze tot ce se poate într-o viaţă de om, potrivit site-ului www.eastrolog.ro.

Starea de spirit a Gemenilor este influenţată în mod fundamental de alimentaţie şi de aceea trebuie să-şi organizeze foarte bine mesele zilnice. Alimente benefice pentru aceşti nativi sunt: mierea, mazărea, fasolea cu bobul lat, morcovii, nucile, dar mai ales migdalele, alunele şi arahidele.

Bărbaţii născuţi sub semnul Gemenilor ştiu să asculte şi să dea sfaturi, pot rezolva situaţiile încurcate apelând uneori şi la şiretlicuri. Se remarcă prin agilitate mentală, capacitate de a învăţa rapid, având îndeletniciri în care scrisul primează. Uneori jovialitatea şi amabilitatea lor ascund un temperament dur şi egoist. Sunt atraşi de societate şi le place să fie înconjuraţi de mulţi oameni, în faţa cărora să strălucească. Fac totul pentru a inspira încredere, dar în general nu sunt statornici şi nici fideli.

Femeile sunt blânde, frumoase, inteligente şi ingenioase, cu talent pentru literatură. Ştiu să se pună în valoare prin conversaţie, dar şi prin vestimentaţie. Se descurcă de minune în orice context social. Pot juca perfect rolul femeii fatale, trecând fulgerător de la rolul femeii ascultătoare şi pline de adoraţie, la cel de intelectuală sofisticată. Nu este o gospodină înnăscută, dar este ataşată căminului. Îşi aranjează foarte bine casa şi face faţă cu succes obligaţiilor sale familiale, fără a-şi neglija profesia, potrivit www.venus.org.ro.

Copilul din zodia Gemeni este plin de energie, foarte curios şi are, în general, o dispoziţie amabilă şi binevoitoare, prezenţa lui fiind agreabilă. Se adaptează cu uşurinţă în relaţiile cu adulţii şi situaţiilor a căror parte sunt. Memoria lui este excelentă, motiv pentru care ceea ce a însuşit nu va pierde niciodată. Având o minte ageră, are nevoie în mod constant de stimulare. Are talente în aproape toate domeniile şi, ca urmare, învăţarea unei meserii nu va fi niciodată o problemă de aptitudini, ci una de alegere, cum menţionează www.copilul.ro.

Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă (100%) – Gemeni, Balanţă, Vărsător

Bună (80%) – Leu, Berbec

Riscantă (60%) – Fecioară, Peşti, Săgetător

Dificilă (20%) – Capricorn, Scorpion

Nerecomandabil (10%) – Rac, Taur

Personalităţi de pe mapamond născute în zodia Gemeni: Betty Garrett, Lena Nyman, Andrew Jordan, Patti LaBelle, Ray Stevenson, Warren Frost, Anne Heche, Lenny Kravitz, Elisabeth Harnois, Dashiell Hammett, Thomas Moore, Andy Hamilton, Alicia Minshew, Carl Wood, Adrian Paul, Benny Goodman, Jim Hutton, Tom Berenger, Robert Powell, Alan Charles Wilder, Melissa Sagemiller, Marvin Hamlisch, Werner Arber, Raymond Pearl, Charles Richard Drew, Torsten Nils Wiesel, David Bisbal, Richard Fleeshman, Marcos Siega, Andrew Walker, Paul Chapman, Ray Charles, Kiichiro Toyoda, Peter Dinklage, Anne Frank, Neil Oatley, Kathy Burke, Alberto Sordi, Diane Murphy, Kathleen Turner, Errol Flynn John McCook, Peter Paige.

Personalităţi din România născute în zodia Gemeni: Gabriel Liiceanu, Sorin Ilfoveanu, Fory Etterle, Anghel Rugină, Ion Caraion, Benone Sinulescu, Adrian Popescu, Călin Goia, Eugen Simion, Dumitru Lupu, Vintilă Corbul, Răzvan Raţ, Şerban Marinescu, Medeea Marinescu, Tudor Chirilă, Şerban Rădulescu-Zoner, Doina Cornea, Nicu Alifantis, Răsvan Popescu, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel, Mugur Mihăescu, Aurelian Temişan, Valentin Uritescu, Andreea Bălan, Marina Procopie, Ileana Cotrubaş, Loredana Groza, Mariana Buruiană, Liviu Papadima, Klaus Werner Iohannis, Ştefan Agopian, Mariana Bojan, Andi Vasluianu.