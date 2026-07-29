„Amazonul Rusiei”, lovit de drone. Kremlinul analizează un plan de salvare

Kremlinul analizează sprijinirea companiei Wildberries, după ce atacurile ucrainene au distrus depozite și cantități mari de marfă. Între timp, Kievul ia în calcul deschiderea unui dosar împotriva liderului belarus Aleksandr Lukașenko și discută cu Statele Unite despre producerea de interceptoare Patriot.

Wildberries, unul dintre cei mai mari comercianți online din Rusia, a pierdut aproximativ 10% din capacitatea sa de depozitare. Atacurile cu drone au distrus, de asemenea, cantități importante de produse. Autoritățile de la Kiev susțin că atacurile vizează „Amazonul Rusiei” din cauza rolului companiei în aprovizionarea armatei ruse. Kremlinul a recunoscut că Guvernul a discutat despre un posibil sprijin pentru Wildberries. O sursă din industrie a declarat pentru Reuters că firma se află într-o situație dificilă, relatează The Guardian.

Compania ar putea solicita ajutor prin intermediul băncilor controlate de stat, pentru a-și putea continua activitatea.

Denîs Știlerman, cofondator și proiectant-șef al producătorului ucrainean de armament Fire Point, a vorbit despre motivele atacurilor. El a spus că Wildberries este vizată și din cauza parteneriatului cu banca de stat VTB. Știlerman a descris compania drept cel mai mare debitor din Rusia. Potrivit acestuia, prăbușirea Wildberries ar putea afecta mai multe bănci, inclusiv VTB.

Wildberries și principalul său concurent, Ozon, sunt importante pentru planurile economice ale Moscovei. Rusia încearcă să stimuleze consumul, în timp ce cheltuielile militare pun tot mai multă presiune asupra bugetului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lăudat compania pentru ajutorul oferit comercianților afectați. Produsele acestora se aflau în depozitele lovite de drone.

Marina Gorșkova, una dintre comerciante, a cerut sprijin din partea „conducerii țării”. Ea are aproximativ 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram. Gorșkova a atras atenția că aproximativ un milion de utilizatori sunt înregistrați ca vânzători pe platformă și au nevoie de ajutor.

Wildberries a anunțat că a plătit până acum 40 de milioane de ruble familiilor victimelor și persoanelor rănite. Suma este echivalentă cu aproximativ 508.582 de dolari.

Kievul ar putea deschide un dosar împotriva lui Lukașenko

Administrația președintelui Volodimir Zelenski a cerut procurorului general să analizeze deschiderea unei anchete împotriva lui Aleksandr Lukașenko. Liderul belarus i-a permis lui Vladimir Putin să folosească teritoriul Belarusului pentru invadarea Ucrainei, în februarie 2022. Solicitarea a fost făcută inițial de Belarus Democratic Forum, o organizație a opoziției aflate în exil. Gruparea cere ca Lukașenko să fie cercetat pentru crime de război, genocid și „teroare de stat”. Administrația de la Minsk nu a răspuns unei solicitări de comentarii transmise de Reuters.

În prezent, nu există perspective ca Lukașenko să apară în fața unei instanțe ucrainene. Dmitri Bolkuneț, secretarul general al organizației, consideră însă că o anchetă ar avea efecte importante.

„Ar crește semnificativ riscurile juridice și de securitate cu care se confruntă personal Lukașenko și ar reprezenta un act de dreptate istorică”, a declarat acesta. „Ar putea avea un impact puternic în interiorul Belarusului, deoarece Lukașenko ar lua acest lucru foarte personal și ar fi foarte îngrijorat de consecințe.”

Tot marți, miniștrii de Externe ai Ucrainei și Iranului au discutat despre atacarea unei nave iraniene în Marea Caspică. Zelenski anunțase că Ucraina a lovit nave care transportau încărcături militare în care era implicat Iranul.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că acțiunile Kievului urmăresc doar apărarea țării.

„Toate acțiunile Ucrainei sunt îndreptate exclusiv spre apărarea țării noastre împotriva agresiunii ruse și nu au avut niciodată ca scop atacarea navelor civile sau a oamenilor”, a spus acesta.

Ministrul iranian Abbas Araghchi a susținut că atacul a fost „neintenționat și că Ucraina nu dorește o escaladare”. Kievul nu a descris public incidentul drept neintenționat. Sîbiha a cerut însă Iranului să oprească orice sprijin acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

Zelenski discută despre producerea de rachete Patriot

Zelenski a discutat cu Donald Trump despre obținerea licențelor necesare pentru producerea interceptoarelor folosite de sistemele Patriot.

„Am discutat cu președintele despre licențe pentru producerea interceptoarelor Patriot și despre alte idei care ne-ar putea ajuta”, a declarat Zelenski după întâlnirea de la Casa Albă.

Președintele ucrainean s-a întâlnit și cu reprezentanți ai companiei Lockheed Martin, unul dintre producătorii interceptoarelor Patriot.

„Echipele lucrează pentru a trece cât mai repede la producția comună”, a spus Zelenski.

Cei doi președinți au discutat și despre reluarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului.

„Am vorbit și despre diplomație. Este important să accelerăm procesul diplomatic”, a mai declarat liderul ucrainean.

Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au acceptat să viziteze Ucraina pentru prima dată, potrivit unor surse citate de Reuters. Senatul american a făcut marți și primii pași pentru adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul a trecut de un vot procedural cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă. Măsurile ar urma să sancționeze țările care continuă să cumpere petrol, gaze naturale și alte produse din Rusia.

Proiectul prevede excepții pentru statele care importă din Rusia mai puțin de 15% din necesarul lor de gaze și încearcă să reducă aceste achiziții.

Unii senatori democrați se tem însă că legea i-ar putea oferi lui Trump puteri suplimentare pentru impunerea unor tarife altor țări.

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