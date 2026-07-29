Schimbare de dinamică la Washington. Zelenski pleacă victorios după întâlnirea cu Trump

O vizită triumfală și un vot istoric pentru Ucraina

Spre deosebire de vizita tensionată din Biroul Oval din februarie 2025, de această dată Volodimir Zelenski a părăsit întâlnirea cu președintele Donald Trump într-o stare de spirit excelentă. Punctul culminant al zilei a fost prezența liderului ucrainean în galeria Senatului, de unde a urmărit cum parlamentarii americani au votat cu o majoritate covârșitoare pentru avansarea unui pachet de sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, scrie POLITICO.

Acest vot apropie Congresul de realizarea uneia dintre principalele priorități ale lui Zelenski, fiind un semnal clar că perspectivele Kievului nu se îmbunătățesc doar pe câmpul de luptă, ci și pe plan diplomatic. Senatorii prezenți la o întâlnire cu ușile închise cu liderul ucrainean au confirmat că discursul acestuia a avut un impact major.

„Întregul program de aici este să-l aducem pe Putin la masa negocierilor”, a explicat senatorul republican Mike Rounds. „Zelenski a considerat că Putin s-ar gândi ceva mai mult la o soluție negociată dacă sancțiunile ar fi aplicate, creând mai multă iritare și, cum a spus el, «furie» în rândul poporului rus față de acest război.”

Succesele de pe front transformă retorica republicanilor

Discursul lui Zelenski a rezonat cu parlamentari de pe întreg spectrul politic, ajutați de un consens tot mai larg la Washington conform căruia Ucraina ar putea, într-adevăr, să învingă Rusia. Senatorul republican John Boozman a subliniat că schimbarea de dinamică a fost dictată exclusiv de „succesul pe care îl au pe câmpul de luptă”.

Această schimbare de atitudine este vizibilă chiar și în rândul loialiștilor mișcării MAGA. Un exemplu notabil este Laura Loomer, o influentă voce conservatoare, care și-a schimbat radical discursul după o vizită recentă la Kiev, renunțând la susținerea vocală anterioară pentru Rusia.

Totodată, semnalele pozitive vin chiar de la Casa Albă. La summitul NATO desfășurat luna aceasta la Ankara, în Turcia, președintele Donald Trump a anunțat că intenționează să permită Ucrainei să producă la nivel local atât de necesarele rachete pentru apărarea antiaeriană Patriot. În cadrul vizitei de marți, Zelenski a reiterat cererile sale strategice: obținerea licențelor de producție pentru bateriile Patriot, asigurarea stocurilor de interceptoare PAC-3 și menținerea accesului la rețeaua de sateliți Starlink, esențială pentru coordonarea atacurilor cu rază lungă de acțiune.

Moștenirea lui Lindsey Graham și obstacolele din Congres

Ziua votului din Senat a avut și o puternică încărcătură emoțională, fiind totodată o zi de comemorare a regretatului senator republican Lindsey Graham, un susținător fervent al Ucrainei și un campion al acestei legislații. Volodimir Zelenski a participat marți, alături de Donald Trump și alți demnitari, la funeraliile lui Graham de la Washington. Senatorul Roger Wicker a declarat că legea sancțiunilor ar putea reprezenta „cea mai mare realizare politică” a regretatului său coleg.

Un alt semnal de normalizare a relațiilor a fost transmis de Yehor Cherniev, deputat ucrainean din partidul lui Zelenski, care a afirmat că întâlnirea dintre Trump și Zelenski demonstrează că „neînțelegerile și contradicțiile anterioare sunt de domeniul trecutului, iar acum ambele țări acționează ca aliați”.

Cu toate acestea, proiectul de lege nu este încă finalizat. Dacă va fi adoptat, îi va oferi președintelui Trump puterea de a impune tarife de până la 100% țărilor care cumpără cantități semnificative de petrol rusesc. Senatorul democrat Richard Blumenthal a dat asigurări că legea este „elaborată cu atenție pentru a ne asigura că nu ne lovim aliații și că vizăm direct țări precum China și India”.

Drumul legislativ va fi însă unul de durată. Camera Reprezentanților se află în vacanță până la sfârșitul verii, ceea ce înseamnă că legea nu va putea fi promulgată mai devreme de luna septembrie. În plus, măsura promite să întâmpine rezistență din partea unor democrați din Cameră, reticenți în a-i acorda președintelui puteri tarifare atât de extinse. Totuși, senatorul democrat Jeanne Shaheen a concluzionat că liderii au la dispoziție o vară întreagă pentru a aplana aceste preocupări.