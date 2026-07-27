Ambasadorul Federației Ruse în România respinge „acuzațiile nefondate” aduse de România: „înscenare propagandistică”

Vladimir Lipaev susține, într-o postare a Ambasadei Federației Ruse la București, că „este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”.
Federația Rusă: „Nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia”
În ciuda probelor care i-au fost prezentate, Lipaev spune că „nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia”.
Mai mult, el susține că „la niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns”.
Lipaev a spus că „Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României”. El a respins „toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin” și a spus că „sunt complet lipsite de orice temei”.
Mai mult, el ar fi atras atenția pării române că „sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este «inadmisibilă și intolerabilă»” și că va „conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești”.
„Șeful misiunii diplomatice a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și al tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”, se mai spune în postarea ambasadei.
De asemenea, „expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federației Ruse nu va rămâne fără răspuns”, se spune în finalul postării, sugestie la o acțiune reciprocă a Federației Ruse după decizia României de a expulza un membru al misiunii rusești în România.
Lipaev, convocat la MAE
Ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce trei drone au fost doborâte de avioane F-16 în spațiul aerian românesc în trei zile consecutive. Drona doborâtă vineri este de proveniență rusească, conform președintelui Nicușor Dan.
Lui Vladimir Lipaev i-au fost prezentate fragmente din una dintre drone. Totodată, un membru al misiunii diplomatice a Rusiei în România a fost declarat inacceptabil.
„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, explică MAE într-un comunicat de presă.
„Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse”
Diplomatului i-au fost prezentate fragmente din dronele distruse de avioanele F-16 ale României.
„Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.”
Vladimir Lipaev a fost informat că România consideră că este inadmisibil ca drone rusești să intre în spațiul aerian al României. MAE atribuie Federației Ruse responsabilitatea completă pentru intrarea acestor drone în spațiul aerian românesc.
„În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității.
A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate.”
MAE îl cheamă în țară pe ambasadorul României la Moscova pentru consultări
Ambasadorului Rusiei la București i-a fost comunicat că un diplomat din misiunea Federației Ruse la București trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile.
„În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.”
Totodată, reprezentantul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost chemat în România pentru consultări cu Ministerul Afacerilor Externe.
„De asemenea, MAE l-a chemat la București pentru consultări pe Ambasadorului României în Federația Rusă.”
În final, ministerul condus de Oana Țoiu amintește alinierea României cu aliații din NATO și UE.
„România va continua să își coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliații și partenerii din cadrul NATO și UE și rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi.
18 comentarii
Ambasadorul asta crede ca ne mai imbrobodeste o data El n-a recunoscut nici macar ca rusii si-au avariat ei singuri nordstrimul, ca sa ii puna pe europeni sa cumpere gaz de peste balta de 3-4 ori mai scump ca al lor Noi nu suntem babuini dle ambasador, chiar daca avem conducatori foarte mici, cum a zis zaharova
„[ambasadorul] n-a recunoscut nici macar ca rusii si-au avariat ei singuri nordstrimul”
Nu va e rusine asa putin, cu aceste minciuni sfruntate?
Chiar saptamana trecuta politia germana l-a arestat pe autorul actiunii, un ucrainean.
N-aveti limite, jena, ceva? Nimic?
Daca nu sunt ale rusilor e foarte bine. Nimeni nu se supara daca le doboram. Romanii sa monteze tun cu turela si ochire cu camera video pe aviiane cu 2 piloti. Pilotul din spate trage din lateral cu drona pe ecranul monitorului.
Nu exclud nici ipoteza ca actualul ambasador se crede urtmasul lui Andrei Visinski din 1945.
Prin „parametrii tehnici de zbor” Lipaev a intrebat despre locul de lansare a dronei si traseul urmat. Daca n-a primit niciun raspuns de la romanii incompetenti, atunci diplomatul FR are perfecta dreptate! Iar a dat MAE cu mucii-n fasole!
Practica ruseasca.
Ei nu recunosteau ca sunt in razboi cu Ucraina nici dupa ce trupele rusesti o invadasera, omorau, jefuiau si violau. Nu era razboi, nu era invazie: era doar ,,Spetzialinaia Aperatia”.
Doar nu va asteptati sa recunoasca dronele rusesti care se plimba ca voda prin loboda in spatiul aerian romanesc!
Domnule Ambasador, o mai „frecati mult” cu Ucraina. Eu credeam ca intr-o spatamana acest stat artificial si peticit se va dezmembra de la sine si va fi reincorporta Rusiei, Patria Muma. Pai cum au ajuns Odessa, Crimeea, Donbasul cu Makeevka si Krivoi Rog, Zaporojie, Harcov, Sudul Basarbiei cu cele trei judete romanesti, etc. la Ucraina. Terminati Draku’ o data circul asta…?!
”România consideră că este inadmisibil ca drone rusești să intre în spațiul aerian al României”.
Dar despre dronele ucruinei, trimise intenționat la Constanța nu se pune? Dacă le-ar fi reușit atacul, pe toate gloabele neomarxiste le-ar fi apucat strechea: ruuușiii, ruuușii au atacat un stat membru NATO, siiiigur, știm noi, martorii lui usr, că dronele maritime erau rusești.
PS. Ia să vedem dacă vă ține să publicați acest comentariu
Atunci, când Constanța a fost la un pas de un uriaș dezastru, de ce țoapa asta, așa-zis ministru de externe nu l-a convocat pe ambasadorul ucruinei?
Pe fragmentele alea de drone scria „Noi venim din Rusia” nu-i asa? PENIBILA DIPLOMATIE ROMANEASCA!
Despre Zelenski (sau cum l-o fi chemand in realitate) si drona lui, cu care a vrut sa transforme Constanta in Hirosima 2.0, nu se mai face vorbire ? Gata, s-a prescris ?
Da, s-a prescris ca si cu MIG-ul si cu Puma din 2022.
Era cat p-aci sa fie libertate de exprimare in mediul VOSTRU, caruia ii spuneti in bataie de joc „spatiu public”…
E plin MAE de boi și de cretini. Dacă ar fi știut Putin de situația din MAE ar fi trimis o vacă pe post de ambasador nu pe nefericitul Lipaev care e obligat să îndure prostia diplomatică românescă ridicată la rang de virtute.
E mai rau, e mult mai rau ca-n ’41. Atunci depindeai de un singur tatuc, astazi trebuie sa dai raportul la vreo trei deodata.
Sa intri in razboi la comanda nebuloasa a nu se stie cui din atatia sefi de colonie este o prostie inca neegalata in istoria Romaniei.
Asa plina de gafe, balbe si tradari cum a fost aceasta istorie, nu se compara cu dezastrul de acum.
In 1917 ai fost aproape de disolutia statului. In 1944 n-ai scapat decat intorcand armele, intr-o manevra care pune la indoiala loialitatile pentru multa vreme.
In timpul sau catre sfarsitul celui de-al treilea macel este improbabil sa mai scapi cu statul neimplodat.
Romania va inceta sa mai existe ca stat, si nu putini sunt dusmanii care se vor bucura.
Teritoriul va fi impartit intre Rusia, Ungaria si Bulgaria.
Si ai sa zici, romane: -daca as fi stiut!…
Teritoriul dupa ce va fi eliberat de oitele, noi romanii va fi ocupat de satanistii intre popoare, cei care sunt vanati de toate popoarele lumii de mii de ani dar care de atata holocaustizare au ajuns sa detina 80% din bogatiile lumii. Si care de sute de ani tot imvrajbesc poarele goimice ale Terrei ca sa se lupte intre ele. Pentru a deveni ei complet stapanii planetei peste 500 milioane de sclavi. Ps. Amen, Amen! Praful si pulberea sa se aleaga de averile mobile si imobile ale acelora si urmasii lor pana la a 7spita care-mi cenzureaza postarea asta. Gata s-a implinit, Gata s-a implinit.
De ani buni se știe că atunci când rușii țipă sau neaga ceva, problema e gravă. E ca un buboi , gata să se spargă.
Vom vedea!
Ia sa vedem cum se va sparge buboiul! 😄 Pe cine va improsca puroiul?
@Kolea – Rusii nu strigã nimic. Doar noi strigãm ca oile bete: Rusii! Rusii! …când de fapt autorii sunt „partenerii” nostri, ucrainenii (n-am inteles in ce bazã sunt ãstia partenerii nostri, cã nu-s nici membri NATO si nici mãcar in UE nu sunt, da’ dacã asa-i ordinul dinspre Vest..)… Acesti ucraineni care umblã disperati sa-i bage si pe altii in razboiul lor, cã nu mai stiu pe unde sa scoata camasa…