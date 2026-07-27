Ambasadorul Federației Ruse în România respinge „acuzațiile nefondate” aduse de România: „înscenare propagandistică”

Vladimir Lipaev susține, într-o postare a Ambasadei Federației Ruse la București, că „este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”.

Federația Rusă: „Nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia”

În ciuda probelor care i-au fost prezentate, Lipaev spune că „nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia”.

Mai mult, el susține că „la niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns”.

Lipaev a spus că „Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României”. El a respins „toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin” și a spus că „sunt complet lipsite de orice temei”.

Mai mult, el ar fi atras atenția pării române că „sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este «inadmisibilă și intolerabilă»” și că va „conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești”.

„Șeful misiunii diplomatice a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și al tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”, se mai spune în postarea ambasadei.

De asemenea, „expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federației Ruse nu va rămâne fără răspuns”, se spune în finalul postării, sugestie la o acțiune reciprocă a Federației Ruse după decizia României de a expulza un membru al misiunii rusești în România.

Lipaev, convocat la MAE

Ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce trei drone au fost doborâte de avioane F-16 în spațiul aerian românesc în trei zile consecutive. Drona doborâtă vineri este de proveniență rusească, conform președintelui Nicușor Dan.

Lui Vladimir Lipaev i-au fost prezentate fragmente din una dintre drone. Totodată, un membru al misiunii diplomatice a Rusiei în România a fost declarat inacceptabil.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, explică MAE într-un comunicat de presă.

„Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse”

Diplomatului i-au fost prezentate fragmente din dronele distruse de avioanele F-16 ale României.

„Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.”

Vladimir Lipaev a fost informat că România consideră că este inadmisibil ca drone rusești să intre în spațiul aerian al României. MAE atribuie Federației Ruse responsabilitatea completă pentru intrarea acestor drone în spațiul aerian românesc.

„În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității.

A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate.”

MAE îl cheamă în țară pe ambasadorul României la Moscova pentru consultări

Ambasadorului Rusiei la București i-a fost comunicat că un diplomat din misiunea Federației Ruse la București trebuie să părăsească țara în următoarele 5 zile.

„În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.”

Totodată, reprezentantul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost chemat în România pentru consultări cu Ministerul Afacerilor Externe.

„De asemenea, MAE l-a chemat la București pentru consultări pe Ambasadorului României în Federația Rusă.”

În final, ministerul condus de Oana Țoiu amintește alinierea României cu aliații din NATO și UE.

„România va continua să își coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliații și partenerii din cadrul NATO și UE și rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi.

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