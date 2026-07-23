Inițiativă diplomatică

”A fost o călătorie de cinci ani prin toate cele 50 de state ale SUA, realizată pentru a explora și a celebra comunități românești din America. Un loc simbolic al imigrației, spune ambasadorul Andrei Muraru”, într-o postare pe Facebook.

Mai mult decât niște întâlniri

Mai mult decât o serie de întâlniri, proiectul a devenit o platformă de consolidare a relațiilor economice, academice și instituționale dintre România și comunitățile româno-americane, arată acesta.

Oportunități

„A fost o investiție în oamenii care dau substanță relației dintre România și Statele Unite. A deschis noi parteneriate economice, academice și instituționale și a comunităților apropiate româno-americane din toate colțurile americane. Toate aceste oportunități vor continua să producă rezultate mult după încheierea proiectului”, mai spune Muraru.

Românii din SUA

Andrei Muraru a subliniat, de asemenea, că românii din SUA contribuie prin profesiile lor, având funcții de conducere în companii, sau în universități unde predau, ori în domenii importante precum medicina, tehnologia, dar și în armată.

Comunitățile românești se organizează adesea în jurul bisericilor, mai arată Muraru, acestea devenind adevărate centre culturale și sociale.

„Am traversat America din Florida până în Alaska, din Maine până în California, dar adevărata descoperire nu au fost distanțele, au fost oamenii. Am întâlnit români care conduc companii, predau în universități, tratează pacienți, dezvoltă tehnologii, servesc în Armata Statelor Unite, construiesc comunități în jurul bisericilor”, explică Muraru.

Nu există un model unic de <a fi român>, iar această diversitate reflectă adaptabilitatea și pluralismul identitar, a mai arătat ambasadorul.

„Nu există un singur fel de a fi român în America. Există însă un lucru care îi unește pe toți. Dorința de a lăsa locul în care trăiesc puțin mai bun decât l-au găsit”, afirmă acesta.

Oamenii, o resursă strategică în SUA

„A fost o investiție în oamenii care dau substanță relației dintre România și Statele Unite. A deschis noi parteneriate economice, academice și instituționale și a comunităților apropiate româno-americane din toate colțurile americane. Toate aceste oportunități vor continua să producă rezultate mult după încheierea proiectului. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați primit cu încredere, cu prietenie și cu generozitate. Am pornit să descopăr o comunitate. Am descoperit una dintre cele mai mari resurse strategice pe care România le are în Statele Unite. Dumnezeu să binecuvânteze România! Dumnezeu să binecuvânteze America!”, conchide Andrei Muraru.

La final de drum

„50 States, One Community”, derulat de Ambasada României în SUA, se încheie după aproape cinci ani.

Proiectul este una dintre cele mai ample inițiative de diplomație publică și economică din istoria misiunii diplomatice.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi că Andrei Muraru a devenit primul ambasador al României care a ajuns, pe durata unui singur mandat, în comunitățile româno-americane din toate cele 50 de state americane.

În cadrul proiectului „50 States, One Community” au fost organizate 542 de activități diplomatice, economice, academice și comunitare în toate cele 50 de state americane, arată ministerul.

Parteneriatul Strategic ”nu se construiește exclusiv la Washington”

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că proiectul reprezintă una dintre cele mai ample inițiative de acest tip din istoria Ambasadei României în Statele Unite.

„Finalizarea proiectului coincide cu un moment fără precedent în activitatea misiunii diplomatice: ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, este primul ambasador al României care a ajuns, pe durata unui singur mandat, în toate cele 50 de state americane.

Lansat în octombrie 2021, în Ohio – statul care găzduiește cea mai veche comunitate românească din Statele Unite – proiectul a avut două obiective complementare: consolidarea dialogului cu comunitățile româno-americane și dezvoltarea relațiilor cu autoritățile statale și locale, mediul de afaceri, universitățile și organizațiile profesionale din fiecare stat american”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Proiectul a pornit de la convingerea că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite nu se construiește exclusiv la Washington.

Una dintre cele mai ambițioase inițiative de diplomație

„Ce a început ca un proiect de conectare cu românii din toate cele 50 de state americane s-a transformat într-una dintre cele mai ambițioase inițiative de diplomație publică și economică derulate de Ambasada României în Statele Unite.

Proiectul a contribuit la extinderea dialogului instituțional dintre România și statele americane, la dezvoltarea unor noi parteneriate între autorități locale, la organizarea unor misiuni economice în România și la identificarea unor noi oportunități de cooperare în domenii precum energia, agricultura, industria de apărare, tehnologia, infrastructura, educația și cercetarea.

Totodată, inițiativa a consolidat dialogul permanent dintre Ambasadă și comunitățile româno-americane și a conectat între ele lideri și organizații românești din toate regiunile Statelor Unite”, conchide MAE.