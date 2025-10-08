America, Israel și Lumea actuală

Massmedia din ultima vreme s-a concentrat pe razboiul din Gaza si pe perspectiva unei confruntari dintre Israel, sprijinit neconditionat de America și Iran.

Intre timp, conflictul din Ucraina a intrat intr-un con de umbra, dar pe fundalul noii scene geopolitice se contureaza din ce in ce mai amenintator pe de o parte Israelul si Statele Unite, si pe de alta, Iranul, Rusia si China. Ambele focare de razboi reprezinta manifestari ale unei inclestari fara precedent intre Est si Vest. Taberele sunt de acuma bine conturate si actorii par gata sa intre pe scena teatrului militar global, numai ca de data aceasta s-ar putea juca ultima reprezentatie.

Cred ca undeva in culise se traieste o tensiune fara precedent. Inclestarea poate fi si fatala si finala. Cine impinge omenirea spre abis? Cine vrea sa-si joace ultima carte? Lista e destul de scurta: Zelinsky, Netaniahu, Stamer, Macron, Trump…? Nimeni nu se poate juca cu soarta lumii, dar doi conducatori de state risca sa-si piarda si libertatea, si tara, si poate chiar si pielea daca dau inapoi. E vorba de Vladimir Zelinsky, cel care face eforturi disperate sa angajeze NATO impotriva Rusiei, si Beniamin Netaniahu, care insista sa impinga America in conflict direct cu Iranul. Daca unul din cei doi lideri disperati va reusi, va trebui sa ne pregatim pentru cel mai crunt scenariu din istoria lumii. Deocamdata, cel mai periculos focar este insa cel din Israel.

***

Razoiul din Gaza a dus la o mare repulsie impotriva atrocitatilor comise si a pus omenirea pe ganduri. Unde e umanitatea noastra? In urma acestui razboi, Israelul si-a pierdut credibilitatea umanitara pe care o avea si a declansat in mod nedorit un val de anti-semitism in multe tari din lume. Si totusi, numerosi evrei din Israel si de pretutindeni sunt ei insisi revoltati de acest razboi devastator intretinut de guvernul Netaniahu si acolitii lui. Washingtonul continua totusi sa sprijine Israelul cu sute de miliarde de dolari si cu arme ucigatoare cu care Israelul ii decimeaza pe palestinieni si ameninta tarile vecine.

Multi analisti si chiar oameni de rand se intreaba dece liderii politici ai lumii nu indraznesc sa ia atitudine ferma impotriva acestor atrocitati? Raspunsul este simplu; se tem de consecinte. Liderii occidentali se tem ca daca condamna Israelul sunt etichetati drept anti-semiti si sunt pusi la zid. Se intampla continuu. Si totusi, zilele trecute un mare ziarist si un reputat profesor universitar, amandoi Americani, au avut curajul sa denunte public ce se intampla in Orientul Mijlociu si sa ne avertizeze asupra consecintelor deosebit de riscante ale acestor evenimente.

Cunoscutul jurnalist american Tucker Carlson si profesorul Jeffrey Sachs de la Universitatea Columbia din New York, au prezentat pe data de intai octombrie 2025, deci acum cateva zile, un podcast de peste o ora si jumatate cu titlul Speeding Toward World War Theee (In viteza spre cel de al Treilea Razboi Mondial). Podcastul are ca tema America, evreii si Israelul, un subiect pe care putini ziaristi indraznesc sa-l abordeze, si a fost postat initial pe Platforma X fiind vizionat de miloane de persoane.

Carlson, care este crestin practicant, si Sachs de religie mozaica, au discutat pe toate fatetele si controversele relatiei dintre Washington si Ierusalim si au atras atentia asupra pericolului acestei relatii pentru omenire. Materialul video, preluat ulterior de Youtube si de alte platforme sociale, lamureste esenta acestei relatii. Cine doreste sa inteleaga ce se intampla in lumea de azi, trebue sa vizioneze materialul. Daca pana acum presa a facut doar referiri la unele aspecte ale influentei israeliene asupra Americii, acest material explica quasi-complet, obiectiv, nepartinitor si fara pasiune o relatie ilogica de care poate depinde soarta noastra a tuturor.

Trebue repetat si subliniat faptul ca protagonistul materialului este crestin in timp ce principalul sau interlocutor este evreu si ca nici unul dintre ei nu uraste Israelul. Ei condamna doar atrocitatile comise in Gaza si acuza cabinetul condus de Netaniahu. Ei expun totodata atitudinea servila a Americii fata de un stat minuscul, dar cu mare influenta regionala si globala, care maltrateaza Palestina si unele tari arabe si in acelasi timp face abuz de bunavointa Americii si a poporul American. Ei amintesc tuturor faptul ca Netaniahu declara public ca el si Israelul controleaza Statele Unite si il controleaza personal pe presedintele Trump.

Cei doi intelectuali americani precizeaza deasemenea ca Israelul isi exercita controlul prin santaj, intimidare, mituire si alte metode ilicite. Sunt mentionati totodata miliardarii evrei care prin finantele lor cumpara practic voturile cetatenilor americani. Este identificat fara menajamente Comitetul Politic de Actiune Israelo-American (AIPAC) care influenteaza in mare masura cine este ales in Congresul SUA si ce hotariri sa ia legislativul. America e cu calusul in gura! Nimeni nu are curaj sa ia atitudine impotriva Israelului indiferent de actele pe care acesta le comite. Liderii evrei pozeaza in victime si ori de cate ori sunt aratati cu degetul se plang de anti-semitism. Nici un alt ziarist nu a mai abordat pana acum asemenea subiecte cu consecinte potential explosive.

Carlson si Sachs au pus deschis in discutie probleme considerate tabu pana acum in massmedia americana precum originea statului Israel si mitul “poporului ales.” In calitate de crestin, Carlson a sustinut ca Dumnezeu nu a ales nici un popor pe criterii genetice; “alesi sunt oamenii si popoarele care ele insele care l-au ales pe Dumnezeu si pe Iisus.”

Profesorul Sachs a lamurit si el o chestiune istorica invaluita in mister despre modul in care a fost infiintat statul Israel. Multi evrei, intre care unii lideri politici si rabini s-au pronuntat impotriva unui stat evreiesc deoarece in opinia lor numai Mesia, cel asteptat de evrei, poate infiinta un asemenea stat. Si evreii religiosi inca il asteapta! Din punctul lor de vedere, ideia “Israel” reprezinta o stare metafizica. Statul Israel este insa o realitate fizica pe care unii evrei o considera contrara asteptarilor biblice. Cine a infiintat statul si ce urmaresc ei?

***

Statul Israel a fost creat la initiativa unui grup mic de sionisti, evrei europeni in mare parte de origine kazara; kazarii fiind un popor Est european care in urma cu multe sute de ani a adoptat religia mozaica. Cu trecerea timpului, kazarii s-au contopit cu evreii, s-au substituit conducerii acestora si au infiintat miscarea Sionista. Apoi, in timpul primului razboi mondial, sionistii au cerut infiintarea unui stat evreiesc propriu, iar dupa cel de al doilea razboi mondial, cu sprijinul deplin al Angliei si Statelor Unite, au creat statul Israel. De atunci si pana acum, Orientul Mijlociu a devenit un butoi cu pulbere gata sa explodeze amenintand pacea intregii lumi. De atunci si pana azi, terorismul, care mai inainte fusese doar o riposta limitata a unor extremisti impotriva unor nedreptati locale, a devenit o mare problema internationala.

Prin aceasta prisma, Israelul pare a fi proiectul pus in practica al unei organizatii internationale care a uzurpat un teritoriu, l-a declarat stat, a cultivat himera poporului ales, si l-a inarmat cu arme nucleare cu care santajeaza restul lumii.

Azi, la conducerea statulului Israel domneste Netaniahu care chiar crede ca este ales de Yahve sa-l intampine pe Mesia; cel care de fapt a venit acum doua mii de ani.

***

Dialogul Carlson-Sachs abordeaza aproape toate aspectele spinoase ale relatiei dintre Israel si America, dar evita dimensiunea ezoterica a acestei relatii. Pentru a intelege religia mozaica, precum si Crestinismul si Islamul, trebue sa crezi in Dumnezeu si sa accepti totodata ca cel negru si rau numit satana sau Lucifer sa opune planului divin de salvare a omului. Si trebuie sa mai crezi ca omul are un suflet nemuritor “insuflat” noua de Creator; suflet care trebuie cultivat, emancipat si mantuit pentru a se reintoarce la Tatal Ceresc.

Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi in pantecele unei mame, dar ne-a dotat cu aripi spirituale cu care sa ne inaltam la ceruri, sa ne intoarcem la El si sa putem deveni una cu El.

Nu stiu cand din minunata misiune de indrumare si salvare a umanitatii, evreii au cazut in patima profitului mamonic si a dominatiei materiale mondiale. Stiu insa ca in infinita lui iubire si intelepciune, Dumnezeu si-a trimis Fiul sa salveze si poporul ales si intreaga omenire.

Noi, crestinii, l-am acceptat, dar evreii l-au respins. Aici e nodul Gordian al lumii de azi. Cred ca misiunea evreilor a fost sa devina preotii crestinatatii si sa conduca omenirea spre mantuire. Majoritatea lor l-au respins!

Evreii si Israelul se afla azi la o mare rascruce si au impins America pe o fundatura. Si-au pus toate sperantele in America, dar gresesc. Singura speranta este Iisus!

Crestinii au datoria sa le intinda evreilor o mana si sa-i atraga de partea Mantuitorului. Numai atunci va fi pace pe pamant!

Prof. Dr. Nicolae Dima, USA, 6 Octombrie 2025.