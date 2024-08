America. Politică și economie de oportunitate

Kamala Harris a promis reduceri de taxe pentru majoritatea americanilor, o stopare a creșterii prețurilor de către comercianți, construirea multor locuințe accesibile. Aflată vineri în Carolina de Nord la un mitting de campanie, ea a ținut primul discurs major centrat pe economie.

Sub sloganul rostit repetat ,,opportunity economy″, a divulgat direcțiile de acțiune pe care se va axa în plan economic dacă va câstiga bătălia din 5 noiembrie pentru Casa Albă.

Mai pe larg, ce a promis?

Un nou credit fiscal în valoare de până la 6000 de dolari pentru familii cu copii. Creditul oferă în prezent până la 2.000 de dolari per copil la aproximativ 40 de milioane de familii în fiecare an. A fost conceput ca un respiro pentru familiile care își îngrijesc copiii și, de asemenea, ca un plan de reducere a sărăciei copiilor care, de când a fost aplicat, s-a redus la jumătate (5,2%), conform unui comunicat al Casei Albe.

Să reducă taxele pentru familiile cu copii.

Scăderea prețurilor pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă.

Să construiască trei milioane de noi locuințe accesibile, pe parcursul celor patru ani de mandat. A propus și un stimulent fiscal pentru constructorii de locuințe care se adresează celor care își cumpără pentru prima dată o casă. Aceștia din urmă ar putea beneficia, conform lui Harris, de un credit 25000 de dolari pentru achiziție. Au mai existat astfel de inițiative legislative, în 2008 și 2009. Cei care iși cumpărau o primă casă puteau beneficia de un împrumut fără dobândă de pănă la 7500 de dolari (2008) și 8000 de dolari (2009). Se eliminase atunci și obligația de rambursare pentru cumpărătorii rămași în casele lor timp de cel puțin trei ani. În 2021, administrația Biden a încercat o inițiativă asemănătoare, ridicând miza la 15000 de dolari, dar până acum a fost blocată în Congresul american. Nimic nu garantează, deci, că o nouă ofertă, mai generoasă, va fi bine primită de legiuitori.

Va introduce o interdicție federală în privința creșterii prețurilor la alimente și produse alimentare. Se dorește a fi o măsură de protecție a consumatorilor de interesele marilor corporații de a-și genera profituri mari.

Reducerea costurilor de asistență medicală, anularea datoriei medicale și evidențierea modului în care administrația Biden a negociat cu până la 79% prețurile celor 10 medicamente eliberate pe bază de rețetă cele mai vândute de Medicare.

Să nu crească impozitele pentru persoanele care nu câștigă mai mult de 400.000 de dolari pe an, ca o continuare a inițiativei care a aparținut administrației Biden. Această idee a ieșit pentru prima dată pe scena publică americană în 2021, la primul discurs al lui Joe Biden, după instalarea sa la Casa Albă. În planul prezentat atunci, cei mai bogați americani (cu venituri de peste 400.000 de dolari) trebuiau să plătească impozite majorate de la 37% la 39,6%.

Să urmărim câteva date statistice legate de economia americană din timpul celor aproape 4 ani de administrație Biden, din care și Kamala Harris a făcut parte, făcute publice în iunie de Comisia pentru buget a Congresului:

Prețurile au crescut cu aproape 20%. Acest fapt a costat fiecare familie americană mai mult de 17.000 de dolari pe an.

Ratele dobânzilor erau aproape de zero la sută înainte de președintele Biden, acum sunt de peste cinci procente.

Indicele de încredere a consumatorilor a scăzut cu 24% din februarie 2020, arătând pesimismul americanilor cu privire la viitorul lor fiscal.

Din ianuarie 2021, inflația a crescut cu 19,3%. Cu veniturile medii săptămânale în creștere cu doar 14,6% în aceeași perioadă de timp, prețul bunurilor a depășit venitul familiei în ultimii trei ani.

Costul deservirii datoriei SUA a crescut vertiginos. Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 540 de miliarde de dolari sau 153% în cei trei ani de când președintele Biden a preluat mandatul.

Sunt cu 2,08 milioane de americani mai puțini ca forță de muncă, atunci când se ajustează pentru creșterea populației, decât înainte de pandemie.

Fondul fiduciar pentru asigurarea spitalelor Medicare va fi în insolvență timp de 12 ani.

Președintele Biden a „iertat” 167 de miliarde de dolari în împrumuturi pentru studenți pentru peste 4,7 milioane de americani. Ceea ce Casa Albă nu subliniază este că 87% dintre adulții fără împrumuturi pentru studenți sunt forțați să plătească pentru cei 13% dintre adulții care au făcut împrumuturi. În plus, acțiunile de salvare stimulează colegiile să crească prețurile de școlarizare. Studiile au descoperit că universitățile au crescut prețurile școlarizării cu 60 de cenți din fiecare dolar de împrumuturi subvenționate de contribuabili.

Concluzia Comisiei:

Mandatul președintelui Biden a fost de patru ani de eșec fiscal. Politicile economice eșuate ale președintelui Biden și cheltuielile nesăbuite ale democraților au determinat creșterea prețurilor, ducând la un prejudiciu masiv pentru poporul american.

Datoria națională brută este în prezent de 34,73 trilioane de dolari. Aceasta echivalează cu:

104.216 dolari de persoană.

264.268 dolari per gospodărie.

480.241 dolari per copil.

Datoria cu un an în urmă era de 32,1 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă că datoria a crescut cu 2,64 trilioane de dolari în ultimele 12 luni. Rata de creștere față de un an în urmă a fost egală cu:

220 de miliarde de dolari în datorii noi pe lună.

7,2 miliarde de dolari în datorii noi pe zi.

301 milioane de dolari în datorii noi pe oră.

5 milioane de dolari în datorii noi pe minut.

83.651 de dolari în datorii noi pe secundă.

Când președintele Biden a preluat mandatul, datoria totală brută era de 27,75 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă că a crescut datoria națională cu 6,97 trilioane de dolari. Aceasta echivalează cu:

20.925 dolari mai multă datorie de persoană.

53.061 dolari mai multă datorie per gospodărie.

96.424 dolari mai multă datorie per copil.

Raportul Comisiei mai subliniază că ,,Sub administrația Biden, țara noastră se află la cel mai înalt nivel de îndatorare din istorie, inflația a crescut cu aproape 20 la sută, iar visul american a devenit din ce în ce mai inaccesibil pentru milioane de oameni″.

Opportunity economy?

Ion-Oroles Manolache