Ana Bogdan: Am făcut-o pentru România!

Există momente când micul David se transformă brusc în uriașul Goliath și praștia sa doboară ditamai colosul. Așa ceva, meaforic vorbind, s-a petrecut pe parcursul celor șapte ore de tenis jucate pe arena din Florida între echipele feminine ale României și Ucrainei sâmbătă, 13 aprilie. Un 13 care s-a dovedit a fi extrem de norocos pentru tricolore, care intrau pe teren în a doua zi a meciului de calificare la turneul final al Billie Jean King de la Sevilla de la un handicap de 2-0. Având în meciurile de simplu pe Ana Bogdan, locul 66 WTA și Jaqueline Cristian, locul 75, în fața Elinei Svitolina, locul 18 și Lesiei Tsurenko, locul 42, scorul de 2-0 înregistrat după prima zi în favoarea ucrainencelor ducea clar spre ideea unui succes fără drept de apel din partea acestora. Nimeni nu putea anticipa ce vor face fetele noastre. Primul semn de se poate a venit la finalul primului meci de sâmbătă, în care se aștepta o victorie la pas a Svitolinei la Ana Bogdan. Și a fost prima surpriză, 2-1 pentru jucătoarea născută la Sinaia. A urmat Jaqueline Cristian.

Primul set a fost o defilare a Lesiei Tsurenko și ne gândeam că măcar am făcut punctul de onoare. Dar când toată lumea o dădea moartă cea supranumită Contesa Dracula s-a trezit din morți și a mușcat din adversara ei cu sete, uluită de ce se petrece. Tot cu 2-1 la seturi Jaqueline ne adusese aproape de Rai, egalând la 2. Acum era marea dilemă pentru căpitanul nejucător Horia Tecău. Ambele fete la simplu avuseseră de jucat trei seturi, deci minim două ore. Alternativă la dublu în fața unei perecho care tocmai câștigase titlul la WTA Charleston, cu o săptămână în urmă, surorile Kichenok erau anonimele junioare Anca Todoni și Mara Gae. Horia le-a întrebat pe Ana și Jaqueline dacă simt că mai pot sta pe teren pentru cel puțin alte două ore. Și primind un răspuns afirmativ a mers pe mâna celor care egalaseră scorul. Știm cu toții ce happy-end am avut, după 6-2 și 7-6, cu o revenire uluitoare în tie-break de la 4-1, cu trei mingi de set anulate adversarelor și cu alte trei mingi de meci, la a patra venind brațele ridicate în semn de victorie către cer.

Transfigurate de efort dar mai ales de fericire Ana și Jaqeuline au vorbit la cald, pe teren și mesajul lor a fost unul fără echivoc: Am făcut-o pentru România!

ANA BOGDAN: „Am jucat din toată inima. Am trecut prin momente grele, nu mai câștigasem un meci de o lună și jumătate. Dar să fiu aici, reprezentându-mi țara, e uimitor. Prima zi a fost dezamăgitoare, însă am fost convinsă că vom lupta până la capăt.. Am făcut asta pentru România”.

JAQUELINE CRISTIAN: „Eram pe val şi am continuat să jucăm. Suntem fericite că există oameni care ne-au susţinut azi. A făcut diferenţa, v-am auzit tot meciul şi vă mulţumim foarte mult. Vom merge şi vom juca cu aceeaşi pasiune, vom lupta. Nu va conta scorul. Mergem în Sevilla cu aceeaşi pasiune, cu acelaşi foc, cu acelaşi spirit de echipă şi mergem să murim, nu este gata până nu e gata”.