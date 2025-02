Analistul Dan Dungaciu: Ce trebuie să facă România

În contextul ‘competiției marilor puteri’, Ucraina este doar un dosar printre cele pe care Donald Trump trebuie să le rezolve pașnic, afirmă profesorul universitar Dan Dungaciu. El subliniază că România trebuie să iasă urgent din sfera de influență a propriei ‘incompetențe’ și ‘indecizii’ strategice.

‘Ucraina, pentru administrația Trump, arată așa: în primul rând, situația moștenită de la fosta administrație – Ucraina a fost refuzată în NATO, Kievul a pierdut războiul, nu are cum să îi scoată pe ruși de acolo, oamenii mor, infrastructura energetică a Ucrainei este la pământ, orașele continuă să se transforme în ruine. În plus, viitorul nu sună deloc bine: rușii, care înaintează (poate) încet, dar sigur, atunci când vor cuceri și restul orașelor din Donbas înseamnă că vor depăși, practic, toate liniile de apărare și fortificațiile ucrainene. Și nu vor avea în față decât un câmp deschis, imposibil de apărat, până la… Nipru. În al doilea rând, în contextul ‘competiției marilor puteri’, Ucraina este doar un dosar printre cele pe care Trump trebuie să le rezolve pașnic: Ucraina/Rusia, Orientul Mijlociu (Iran și Israel) și… China. Un dosar, și nu cel mai important. Căci Ucraina – nici măcar Rusia – nu este o problemă de securitate pentru America și asta europenii nu vor să înțeleagă. De aceea dosarul se va rezolva plecând de la realități, nu de la vise sau obsesii. Cadrul negocierilor este propunerea rusă a acordului de pace nefinalizat între Rusia și Ucraina din martie – aprilie 2022 de la Istanbul, adusă la zi, deci luând în considerare câștigurile teritoriale și pretențiile politico-strategice ale Rusiei. Moscova nu are niciun motiv să facă concesii, pentru că Rusia nu a fost învinsă. Administrația Biden și Europa au eșuat în acest proiect, trei ani de zile, presupunând că Biden l-a avut vreodată (cel mai probabil nu, de aceea ce e de condamnat la fosta administrație este ipocrizia și cinismul fără margini, nu lipsa de înțelegere a situației)’, a afirmat profesorul Dungaciu, într-o declarație acordată luni Agerpres, în contextul marcării a trei ani de la începutul agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina.

În opinia sa, ‘nu va arăta bine ce urmează, dar așa se întâmplă când – din perspectiva Ucrainei – pierzi un război, sau – din perspectiva Rusiei – îl câștigi’.

‘E doar o chestiune de timp. Războiul se oprește, Zelenski pleacă, rămânându-i (doar) șansa unei eventuale reevaluări pozitive în istoriografia ucraineană peste decenii. Ucraina va intra într-o perioadă de teribile turbulențe, iar rușii, care vor clama victoria pe toate canalele, vor genera, inevitabil, la scara întregii societăți, un naționalism ardent, de o intensitate periculoasă, în legătură cu care ce putem noi spera este ca Putin să trăiască suficient de mult ca să îl poată… tempera’, a explicat profesorul Dungaciu.

Ucraina și Rusia sunt ‘probleme de securitate’ pentru Europa, spune el, ‘de aici presiunea incomparabil mai mare pe Bruxelles decât pe Washington’.

‘Dacă asculți discursurile indignate și delirant anti-americane sau anti-Trump ale unora, ai senzația că Bruxelles-ul a pornit deja spre Beijing pentru a pune bazele unui parteneriat strategic menit să îl înlocuiască pe cel atlantic. Sau, dacă asta nu va fi suficient, va merge până acolo încât, să scape de Donald Trump, se va alia și cu China și cu… BRICS-ul, unde va depune cerere de aderare. Adică UE devine cu adevărat actor global. În realitate, nimic din toate acestea nu se vor petrece, în realitate Europa nu contează niciun gram în problematica de securitate’, a susținut Dan Dungaciu.

Potrivit lui Dungaciu, ‘pe termen scurt, Europa are o valoare de întrebuințare precară din punctul de vedere al securității – chiar și eventuala trimitere de trupe de pacificare se va face tot cu garanții de securitate de la americani’.

‘Cât despre România, ea a ratat alegerile din SUA pentru că a stat cu ochii strict la media de mainstream. Alegerea lui Donald Trump – pe care nu avea cum să o înțeleagă de acolo – a stupefiat-o și i-a paralizat mișcările. Își pusese ouăle într-un singur coș: administrația Biden. Problema este că, tot cu ochii la aceeași media (practic puțin irelevantă dacă vrei să înțelegi cu adevărat America de azi), riscă să rateze și revoluția post-electorală pe care Trump o aduce. Ruptă în două (geo)politic, fără președinte și sub spectrul unor alegeri după care, la cum arată lucrurile azi, lucrurile vor arăta oricum prost, indiferent de rezultat, Bucureștiul improvizează și, în cel mai bun caz, face mentenanță. Când Cotroceniul comunică ‘strategic’ diferit de Palatul Victoria pe chestiuni fundamentale, întrebarea esențială nu este ‘cine te vinde și cui’, ci ‘cine ești tu, România, ce viziune ai și care este planul tău de țară?’ Dacă nu te poți defini strategic, nu poți cere altora să o facă în locul tău. Înainte de a intra – chipurile – în sfera de influență a unora sau altora, România trebuie să iasă urgent din sfera de influență a propriei incompetențe și indecizii strategice. Cu asta trebuie să înceapă totul’, a punctat profesorul universitar Dan Dungaciu.