România și alte nouă țări din UE cer diminuarea banilor pentru CIO și alte organisme sportive care permit sportivilor ruși participarea la competiții

Măsura este una fără precedent a statelor membre ale UE și folosește pârghia financiară a blocului comunitar pentru a penaliza organismele sportive care permit sportivilor ruși să participe la competiții.

Această situație creează premisa unei confruntări între guvernele europene și mișcarea olimpică, în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

Cele nouă țări europene sunt stonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, România şi Suedia.

„Respectarea drepturilor omului, a statului de drept şi a relaţiilor paşnice între naţiuni se numără printre principiile fundamentale care stau la baza sportului internaţional şi a mişcării olimpice” potrivit declarației comune a acestor state.

Nouă țări din UE vor retragerea sportivilor ruși din competiții

Cele nouă țări susțin că readmiterea sportivilor ruși, dar și a celor din Belarus, în competiții ignoră realitatea sportivilor din Ucraina.

Aceștia nu pot să se antreneze în condiții egale din cauza strămutării și a distrugerii infrastructurii sau pentru că sunt înrolați în armată.

„Orice afirmaţie conform căreia sportul poate fi separat de politică sună fals atunci când mii de ucraineni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa şi când sportul continuă să fie instrumentalizat de regimurile ruseşti şi belaruse” mai spun statele în declarația lor comună.

Decizie a Comitetului Olimpic Internațional

Comitetul Olimpic Internațional nu a fost trecut întâmplător pe lista organismelor a căror finanțare trebuie redusă. La începutul lunii iulie 2026, CIO a decis ridicarea restricțiilor impuse sportivilor ruși de a participa la Jocurile Olimpice.

„În conformitate cu Carta Olimpică şi cu normele aplicabile tuturor Comitetelor Olimpice Naţionale (CON) în procesul de selecţie a sportivilor care participă la Jocurile Olimpice, Comitetul Olimpic Rus (ROC) trebuie să se asigure că „selecţia (sportivilor ruşi pentru Jocurile Olimpice) se bazează nu numai pe performanţele lor sportive, ci şi pe capacitatea lor de a servi drept modele, respectând, apărând şi promovând, prin sport, o societate paşnică, în conformitate cu prevederile Cartei Olimpice”, potrivit unui comunicat al Comitetului Olimpic Internațional.