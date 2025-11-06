Analiză. Cât mai costă pregătirea maşinii pentru iarnă

Pregătirea completă a unei maşini pentru iarnă este una dintre cele mai importante investiţii anuale în întreţinerea maşinii, iar achiziţiile făcute în perioada de Black Friday 2025 pot reduce cheltuielile cu până la 20%.

Bateriile, anvelopele şi consumabilele de sezon rămân cele mai mari cheltuieli pentru şoferii români.

Diferenţele de preţ sunt semnificative: un set de anvelope de iarnă sau all season poate fi mai ieftin cu 100 – 400 de lei, o baterie auto cu până la 15%, iar consumabilele esenţiale – ulei de motor, filtre, antigel şi ştergătoare – beneficiază de reduceri de 25 – 30%.

”Costul mediu pentru pregătirea completă a unei maşini pentru iarnă se situează între 1.900 şi 3.500 de lei”, potrivit unei analize AutoEco, în funcţie de model şi de gama de produse alese.

Tot mai mulţi şoferi români aleg să facă achiziţiile pentru revizia de iarnă înainte ca temperaturile să scadă foarte mult

Dacă în urmă cu câţiva ani aceste cumpărături erau generate de urgenţe – baterii descărcate, anvelope neconforme sau lichide îngheţate – acum ele au devenit parte a unei planificări anuale.

”Vedem tot mai clar o schimbare în comportamentul şoferilor români, care tratează întreţinerea maşinii ca pe o investiţie, nu ca pe o cheltuială inevitabilă. Achiziţiile din perioada de Black Friday nu mai au motivaţie impulsivă, ci una logică – şoferii cumpără înainte ca problemele să apară, profitând de preţuri mai bune şi de disponibilitatea produselor. Pentru o piaţă matură, pregătirea preventivă a maşinii pentru iarnă devine un semn de responsabilitate financiară”, spune Costin Stan, CEO AutoEco.

70% din vânzările companiei din noiembrie sunt dedicate produselor specifice sezonului rece

În topul comenzilor se află bateriile auto, anvelopele de iarnă, ştergătoarele, antigelurile şi filtrele de revizie, cu creşteri ale cererii de până la 100% pentru ştergătoare şi antigel, 80% pentru anvelope şi 40% pentru baterii faţă de o perioadă obişnuită.

Comparativ cu 2024, valoarea medie a coşului de cumpărături în această perioadă a crescut cu 10 – 15%, pe fondul scumpirilor la materiile prime şi transport, dar şi al orientării clienţilor către branduri premium, cu durată de viaţă mai mare.

Transparenţa preţurilor şi disponibilitatea produselor sunt decisive

În ceea ce priveşte diferenţele dintre segmentele de clienţi, persoanele fizice fac achiziţii mixte, orientate către preţ şi livrare rapidă, în timp ce flotele şi companiile adoptă o abordare planificată, cu comenzi centralizate şi standardizate pe dimensiuni de anvelope şi baterii.

Potrivit AutoEco, amânarea întreţinerii corespunzătoare a maşinii până în decembrie aduce aproape întotdeauna costuri suplimentare. În această perioadă, preţurile cresc, stocurile se reduc, iar service-urile sunt aglomerate. În plus, temperaturile scăzute cresc riscul de defecţiuni – baterii descărcate, lichide îngheţate, frâne sau ştergătoare uzate.

AutoEco, magazin online specializat în vânzarea de piese şi accesorii auto pentru piaţa din România, marcă înregistrată a companiei Motoreco Parts S.R.L., este activ pe piaţa locală de peste 14 ani. Platforma online pune la dispoziţie piese şi consumabile pentru toate mărcile auto, având totodată şase magazine fizice din Bucureşti, Ilfov şi Prahova.