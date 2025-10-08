Andreea Esca, furioasă: aștept scuze

08 oct. 2025 la 10:32 CD M Actualitate 19

E furioasă la maxim Andreea Esca mai ales pe prognozele meteorologilor. Prezentatoarea TV este jenată de faptul că a panicat oamenii pentru o ploicică de toamnă și scrie pe FB:

 

Buna dimineata! Busu face misto de mine ca ma îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo:))). Pai, stiti de ce? Cred ca Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte tari! 😂 Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamna??? Si stiti pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Ca noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui sa știe cu vremea! Cā asta e treaba noastră. Sa avem încredere in aceste instituții! Si treaba instituțiilor este sa stie ,cā in Romania, asta e o ploicica!!!! Sa nu mai dea date si alerte ca pentru o tara unde nu s-a vazut apa venind din cer. Altfel, doar geaca e Mercedes:) , masina nu am luat-o 😂😂😂 ca poti merge linistit cu niste cizme de cauciuc! Desigur, sper sa nu se indeplineasca scenariile apocaliptice, si astept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca sa le transmitem si noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau sa aflu cat costa economia…. Gata, ca mi-am vărsat nervii. Ma duc sa beau o cafea si sa-mi încep ziua, in mod normal! Bine ca n-am copii la scoala 😡

19 Comentarii

  2. Doamna poate fi clar ilustrarea zicerii > Stau gingura si ma mir, si-mi dau cu Hai…s….tir”.Meteorologia nu este o stiinta exacta, de aceea se si numesc PROGNOZE…da ce sa inteleaga doamna 30 mii pe luna!!! Mai bine previi decat sa repari si sa refaci….

  4. Și care e noutatea, Andreo? Ce, e prima oară când dezinformezi sau manipulezi? Nimic nou sub soare…

  6. Tu ești cea care aștepți scuze? Noi, telespectatorii mințiți suntem cei cǎrora le datorați scuze. Tu eși de partea cealaltǎ a baricadei: de partea mincinoșilor!

  8. Poate bine că nu am nepoții la școală. Maiestuoasă, cu o rochie roz de dimensiunea reginelor din picturi, pe post de damă de onoare pe lângă tovarășa de viăță a președintelui Dan. Nu a prea a fost văzută etalându-și cizmele de firmă prin curțile sinistraților zgribuliți, și cu agoniseala pentru până la anul pierdută de ploicica de toamnă prin care zburdă prețioasele ridicule. În loc de timpul probabil preferă știrile Pro TV de ora 5 pline de imagini macabre.

    • De pildǎ Institutul de Studiu al Rǎzboiului, dar nu este singurul.

  14. Dacǎ mass-media ar minți doar la meteo ar fi extraordinar de bine. Dar voi mințiți pe toate subiectele, majoritatea MULT mai importante. De pildǎ dnei Esca nu-i este rușine când ne prezintǎ apocaliptic zilnic cum vor intra rușii peste noi și cǎ ar fi bine sǎ ne rǎzboim cu ei?

  18. Doamna Esca, mai bine sa promovam manelistii si peshtii, ca asa face PROTV.Daca mai avem ceva specialisti, sa-i excludem si sa chemam „astrologii” cititori in stele sa ne atentioneze cu prognozele meteo.. Eu zic sa inchidem INMH si in locul lui sa apara un studio de manele, de alte bazaconii pt rromanistanezi, ce va place voua si beizadelelor voastre.

  20. As intreba pe doamna Andreea Esca ,daca atunci cind ne incuraja ea sa ne vaccinam ,nu ia fost la fel rusine, sa prosteasca milioane de romani ?

  22. Cam are dreptate Esca.Aceste institutii de prognoza a vremii mai bine s-ar documenta de la nea Ion ce semne ii da scroafa cu paiul in gura.Ar fi mai..”eco”.

  24. Grea e batranetea si urata,mai bine s-ar pensiona,s-a facut destul de ras babatialui Sarbu sayanimul…’ploicica de toamna’e strict in capul ei

  28. Inutila scuzele unei pupi care manipulează de decenii. Și cum îmbătrânesc urat uni care puteau să fie normali.

  30. Bai daca si institutele astea de masurare sunt conectate la alte tari…si mai zic unii ca nu suntem colonie si n-avem presedinte marioneta!

  32. ae a fost si ramine tot ce poate fi mai diabolic si sordid intr-o televiziune… instrumentul perfect!

