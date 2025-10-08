Andreea Esca, furioasă: aștept scuze

E furioasă la maxim Andreea Esca mai ales pe prognozele meteorologilor. Prezentatoarea TV este jenată de faptul că a panicat oamenii pentru o ploicică de toamnă și scrie pe FB:

Buna dimineata! Busu face misto de mine ca ma îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo:))). Pai, stiti de ce? Cred ca Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte tari! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamna??? Si stiti pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Ca noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui sa știe cu vremea! Cā asta e treaba noastră. Sa avem încredere in aceste instituții! Si treaba instituțiilor este sa stie ,cā in Romania, asta e o ploicica!!!! Sa nu mai dea date si alerte ca pentru o tara unde nu s-a vazut apa venind din cer. Altfel, doar geaca e Mercedes:) , masina nu am luat-o ca poti merge linistit cu niste cizme de cauciuc! Desigur, sper sa nu se indeplineasca scenariile apocaliptice, si astept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca sa le transmitem si noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau sa aflu cat costa economia…. Gata, ca mi-am vărsat nervii. Ma duc sa beau o cafea si sa-mi încep ziua, in mod normal! Bine ca n-am copii la scoala