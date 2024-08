Andreea Esca, surpriză de proporții

Prezentatoarea TV Andreea Esca a avut parte de o surpriză mare în pragul aniversării vârstei de 52 de ani.

Andreea Esca se află în Grecia, alături de soțul ei și câțiva apropiați. Copiii, Alexia și Aris, au rămas în România, dar au decis să îi facă mamei lor o surpriză, mergând si ei în Grecia.

„Astăzi am zburat în Grecia ca să îi facem mamei surpriza de a fi cu ea, de ziua ei. Așa că am plecat cu Aris dimineața, am avut câteva peripeții pe drum, dar am ajuns în timp. Este prima dată când mama nu și-a dat seama de ce îi pregătisem. De altfel, se vede clar din reacția ei. Acum așteptăm împreună 29 august! Te iubim”, a scris Alexia Eram pe Instagram,. Ea a făcut public și un videoclip în care este surprinsă reacția Andreei Esca la vederea copiilor.