Andrei Caramitru: Hello!!! Nu suntem PROȘTI!!!

3.. Joburi fake si firme fake la stat

– din 1.3 milioane de bugetari, MINIM 200’000 sunt absolutamente fake, oameni care sunt platiti dar nu au trecut niciodata pe la job sau care zac tamp.

– avem 1400 de firme de stat, mare parte tot la baroni, 1/3 din ele sunt in insolventa si nu au nici un sens economic. Sute de agentii fara sens. O parte din cei 200’000 minim fake jobs sunt acolo

– astia 200’000 taiati – ar insemna 1.5% din PIB

– sa nu aud ca nu se poate de ex. in zonele mari de ex. in educatie. Numarul de copii a scazut cu 35% in ultimii 20 de ani (in rural si judete praf cu 70%). DAR – numarul de angajati la ministerul educatiei A CRESCUT !!!! Mai ales in zonele care se depopuleaza. JOBURI FAKE !