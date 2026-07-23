Secția de medicină internă a Spitalului Floreasca se va închide de la 1 august. Un control al DSP a descoperit nereguli

Secția de medicină internă a Spitalului de Urgență Floreasca va fi închisă începând cu 1 august, după ce Direcția de Sănătate Publică a găsit diferențe între saloanele și paturile trecute în acte și situația reală din spital.

Teo Voicu
Secția de medicină internă a Spitalului Floreasca se va închide de la 1 august. Un control al DSP a descoperit nereguli

FOTO: Facebook

Secția de medicină internă a Spitalului de Urgență Floreasca va fi închisă începând cu 1 august, după ce Direcția de Sănătate Publică a găsit diferențe între saloanele și paturile trecute în acte și situația reală din spital.

Spitalul de Urgență Floreasca va rămâne de la 1 august fără secție de medicină internă, după ce un control al DSP a identificat mai multe nereguli, atât la această secție, cât și la cea de chirurgie cardio-vasculară. Decizia de a închide secția a fost luată de șeful de secție, iar medicii sunt nemulțumiți, arată într-o postare pe Facebook, jurnalista Digi24 Carla Tănasie.

„Secția de medicină internă de la Spitalul de urgență Floreasca va avea activitatea suspendată de la 1 august. Un control al DSP a identificat mai multe nereguli și în această secție, și la chirurgie cardio vasculară.”, scrie jurnalista Digi24, Carla Tănasie, pe pagina sa de Facebook.
Aceasta spune că Direcția de Sănătate Publică a găsit diferențe între saloanele și paturile trecute în acte și situația reală din spital, inclusiv o rezervă de două paturi care figura în documente, dar care nu exista de fapt.

Saloane transformate în „spații pentru medici”

DSP precizează că nu este respectată autorizația sanitară de funcționare, potrivit jurnalistei, „iar în ambele secții, unele saloane au fost transformate în spații pentru medici. O problemă reclamată și de medici , și de rezidenți, că nu au un spațiu al lor în spitale”.

„Până la sfârșitul acestei luni vor fi externați pacienții care pot fi tratați externați. Cei care vor mai avea nevoie de îngrijiri medicale vor fi mutați în alte spitale. Managerul spune că deficiențele care trebuie remediate nu pot fi corectate cu pacienții în saloane.”, mai spune Carla Tănasie.

Decizia de suspendare a activității aparține managerului

„Este o secție cu 55 de paturi, dar în realitate funcționează 52.”, precizează jurnalista, care spune că pe perioada suspendării vor fi făcute lucrări de curățenie, igienizare și de reorganizare a circuitelor.

Potrivit unui document emis de managerul spitalului , medicii nu vor mai programa și nu vor mai face internări pentru pacienții care nu pot fi externați până la 31 iulie 2026. Totodată, Pacienții deja internați vor fi externați sau transferați, în funcție de starea lor medicală.

Carla Tănasie mai spune că medicii de la medicină internă nu sunt de acord cu decizia managerlui, iar reluarea activității nu are o dată exactă, cel puțin momentan.

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4 comentarii

  1. In Romania exista o dezordine si brambureala generala si asta se datoreaza celor care conduc tara si nu sunt in stare sa faca nimic. Ei sunt interesati doar pt. interesele lor personale ,lupta dupa functii si putere asa cum o vedem cu totii,iar grijea pt. oameni si tara ,este lasata si neinteresata pt. ei.

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  2. In sistemul sanitar e haos,ca peste tot ..Statul roman e in plin proces de dezorganizare, de 35 de ani

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  3. De ce medicii din spitalele de stat nu sunt platiti de casa in funcție de serviciile prestate ( că în privat) și sunt plătiți paușal? Muncești nu muncești,leafa merge! De ce medicii de la stat au clinici private? Totul e o hoție pe care nimeni nu o observă!

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