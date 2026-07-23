Secția de medicină internă a Spitalului Floreasca se va închide de la 1 august. Un control al DSP a descoperit nereguli

DSP precizează că nu este respectată autorizația sanitară de funcționare, potrivit jurnalistei, „iar în ambele secții, unele saloane au fost transformate în spații pentru medici. O problemă reclamată și de medici , și de rezidenți, că nu au un spațiu al lor în spitale”.

„Până la sfârșitul acestei luni vor fi externați pacienții care pot fi tratați externați. Cei care vor mai avea nevoie de îngrijiri medicale vor fi mutați în alte spitale. Managerul spune că deficiențele care trebuie remediate nu pot fi corectate cu pacienții în saloane.”, mai spune Carla Tănasie.

Decizia de suspendare a activității aparține managerului

„Este o secție cu 55 de paturi, dar în realitate funcționează 52.”, precizează jurnalista, care spune că pe perioada suspendării vor fi făcute lucrări de curățenie, igienizare și de reorganizare a circuitelor.

Potrivit unui document emis de managerul spitalului , medicii nu vor mai programa și nu vor mai face internări pentru pacienții care nu pot fi externați până la 31 iulie 2026. Totodată, Pacienții deja internați vor fi externați sau transferați, în funcție de starea lor medicală.

Carla Tănasie mai spune că medicii de la medicină internă nu sunt de acord cu decizia managerlui, iar reluarea activității nu are o dată exactă, cel puțin momentan.