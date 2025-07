Andrei Caramitru tranșant în cazul Anastasiu: Să își dea demisia

Economistul Andrei Caramitru consideră că Dragoș Anastasiu nu mai poate rămâne în Guvern, după controversele legate de implicarea sa într-un dosar de corupție al unor funcționari ANAF.

„Anastasiu nu mai are cum să fie în poziția în care e. Trebuie să își dea demisia.

Pentru ca prezența lui distruge umbra de încredere pe care cei care au votat pentru schimbare și curățenie o au. Și prezența lui acolo îi afectează masiv și pe Nicușor Dan și pe Ilie Bolojan.

Sigur ca nu știu toate detaliile, e poate nedrept etc. însă încrederea populatiei in asa perioada grea si periculoasă nu poate fi pierdută.

Sunt convins ca poate fi gasit altcineva din sectorul privat care îi poate foarte usor lua locul și face treaba foarte buna. Problema asta trebuie încheiată urgent.

Restul sunt detalii.

PS: evident atacul a venit din cauză ca se discuta de firmele de stat. Dar atacul are o bază factuala foarte urata, deci e irelevant acum ce si cum. Rezolvați problema”, a scris, pe Faceboo, Andrei Caramitru.

În presă au apărut relatări că Dragoș Anastasiu, în calitate de om de afaceri, a fost martor în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, și ‘a recunoscut că a semnat un contract fictiv prin care s-au mascat plăți de mită către funcționara ANAF’.