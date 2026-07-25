Virgil Popescu îi atrage atenția lui George Simion: „Nu-i mai lua pe români de proști. Voi ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că ignoră proveniența rusească a dronei de ieri. „Trimise de prietenul tău, Putin”, i-a spus el.

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spațiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineață, încă una. Armata a reacționat, le- a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu și partidul tău ați găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituțiile, ministerul Apărării, guvernul, armata.

Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituțiilor statului român.

Îți dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricație română. Sunt rusești. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ți-am tot zis că relația pare mai degrabă într-un singur sens”, a scris liberalul pe Facebook.

„Nu-i mai lua pe români de proști. Voi ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele”

Virgil Popescu i-a adus aminte președintelui AUR că partidul său a votat împotriva inițiativei legislative care permitea doborârea dronelor.

„Te plângi că n-avem dotări militare corespunzătoare. Păi nu-i mai lua pe români de proști, Simioane, că tot voi sunteți cei care ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care ne intră în spațiul aerian. Tot voi ați numit programul SAFE „cedare către străini”, programul prin care România primește sprijin real pentru apărarea spațiului aerian. Între timp, dronele rusești ajung la Buzău”, a scris el.

În final, europarlamentarul îi adresează o întrebare lui Simion: „Când o dronă rusească intră în țara ta, a cui e vina? Tot a Guvernului român? Sau, pentru prima dată, ai curajul să spui numele adevăratului vinovat, stăpânul tău, Putin?”.

Context

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere Guvernului și Ministerului Apărării să explice de ce drona de vineri dimineață nu a fost doborâtă mai aproape de frontiera României. Totodată, partidul lui George Simion le cere guvernanților să comunice tipul dronei doborâte și al rachetei utilizate în operațiune, potrivit unui comunicat.

„Nu afirmăm că reacția militară a lipsit. Aeronavele au fost ridicate, ținta a fost urmărită, iar misiunea a fost finalizată. Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această amenințare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă și costuri proporționale?”, a transmis partidul ieri.