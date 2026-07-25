Virgil Popescu îi atrage atenția lui George Simion: „Nu-i mai lua pe români de proști. Voi ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că ignoră proveniența rusească a dronei de ieri. „Trimise de prietenul tău, Putin”, i-a spus el.
„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spațiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineață, încă una. Armata a reacționat, le- a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu și partidul tău ați găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituțiile, ministerul Apărării, guvernul, armata.
Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituțiilor statului român.
Îți dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricație română. Sunt rusești. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ți-am tot zis că relația pare mai degrabă într-un singur sens”, a scris liberalul pe Facebook.
„Nu-i mai lua pe români de proști. Voi ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele”
Virgil Popescu i-a adus aminte președintelui AUR că partidul său a votat împotriva inițiativei legislative care permitea doborârea dronelor.
„Te plângi că n-avem dotări militare corespunzătoare. Păi nu-i mai lua pe români de proști, Simioane, că tot voi sunteți cei care ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care ne intră în spațiul aerian. Tot voi ați numit programul SAFE „cedare către străini”, programul prin care România primește sprijin real pentru apărarea spațiului aerian. Între timp, dronele rusești ajung la Buzău”, a scris el.
În final, europarlamentarul îi adresează o întrebare lui Simion: „Când o dronă rusească intră în țara ta, a cui e vina? Tot a Guvernului român? Sau, pentru prima dată, ai curajul să spui numele adevăratului vinovat, stăpânul tău, Putin?”.
Context
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere Guvernului și Ministerului Apărării să explice de ce drona de vineri dimineață nu a fost doborâtă mai aproape de frontiera României. Totodată, partidul lui George Simion le cere guvernanților să comunice tipul dronei doborâte și al rachetei utilizate în operațiune, potrivit unui comunicat.
„Nu afirmăm că reacția militară a lipsit. Aeronavele au fost ridicate, ținta a fost urmărită, iar misiunea a fost finalizată. Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această amenințare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă și costuri proporționale?”, a transmis partidul ieri.
17 comentarii
@ Iată de ce ajung politicienii în funcții publice, să spună ,,că românii sunt proști”, probabil vreun ”nostalgic Mircea Geoană” ? ”Studiază tabla înmulțirii” ?
Europarlamentarule PNL Virgil Popescu , îți amintesc faptul că ai triplat prețului energiei electrice aducînd-ul la cea mai mare cotație din Europa și ai distrus capacitatea de producție a Romăniei de la 18.000 MW/h în 2019 , la 3.500 MW/h în 2026 .
ce importanta are daca Simion si partidul sau voteaza sau nu o lege? Ei sunt 20%, voi 80%…daca nu v-a trecut legea inseamna ca nici voi cu tot 80% nu ati votat? Oare de ce?
Virgil, minte de copil!
Individul asta nu este la puscarie, dupa fraudele cu electricitate pe spinarea cetatenilor romani, pe care le-a facut ?
Chiar Virgile, de ce a durat atât de mult până a fost doborâtă drona? Ți-a șoptit o păsărică că drona au trimis-o rusii? Încă nu s-a confirmat oficial de către cei care investighează cazul, Virgile!
Politruc penibil.
Vigil Popescu „uita” ca razboiul Rusiei în Ucraina e-n legitima aparare: tipul a „uitat” de românii din Ucraina, de cum le sunt darâmate bisericile ortodoxe, bombardate satele, distruse recoltele si cum le sunt interzise limba si cultura româna. Autoritatile din România= lashe si tradatoare.
Nu prea îl înghit eu pe Virgilică ăsta dar aici are dreptate.
Asa e are dreptate, ca nu el a fost ministrul economiei sau finantelor, parca a si fost la un momentdat anchetat pt tradare da l au salvat europenii,
oricum vad ca virgilica al tau te cam prosteste el pe tine si nu georgica al nostru
Tu le dai dreptate imbecililor oricum, nu trebuie sa-i inghiti. Cine se aseamana se aduna.
sa-l apreciezi pe Virgilica al tau pt ca sustine industria Germana pe imprumuturile pe spinarea romanilor nu ca Polonia care imprumuta pt industria sa nu pt cea a tarii carea a agresat-o sute de ani…
Deocamdata NATO nu e sub comanda lui Simion.
Daca Romania a facut un contract cu Ukraina pt. a primii sistemele inteligente pt. doborarrea jucariilor, fara sa mai foloseasca rachete care costa enorm de scump ,atunci intelegem foarte bine cine ne-a trimis aceste doua drone ,ca sa ne sperie si sa ne grabim sa facem acest contract cu Zelenski.
Ba sa-i ia! Ca ..ostii sunt majoritari.
Ia uite cine s-a trezit sa vorbeasca: edit sectorului energetic romanesc.
Sa vezi ce il prinde pe scari Simion, din nou. :)